15:50 01.02.2022 (обновлено: 16:50 01.02.2022)
Создание нового формата сотрудничества Киева, Варшавы и Лондона перенесли
Глава МИД Украины Кулеба: создание объединения Киева, Варшавы и Лондона перенесли
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Объявление о создании нового формата сотрудничества Киева, Варшавы и Лондона перенесли из-за болезни главы МИД Британии Лиз Трасс, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти создают новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией. Трасс сообщила, что в понедельник вечером получила положительный результат теста на COVID-19.
"Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран завтра (в среду) в рамках визита нашей британской коллеги в Киев. К сожалению, она заболела COVID-19 и мы переносим это объявление на позже. Однако за это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.
По его словам, новый формат сотрудничества не будет привязан к "локальной географии", он станет объединением стран, которые разделяют общие принципы и стремятся усилить безопасность, развивать торговлю. Кулеба отметил, что инициатором создания нового формата выступил Киев в октябре 2021 года. Новый формат является частью украинской стратегии активной внешней политики Украины.
"Мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда мы станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось… Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом", - добавил Кулеба.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.