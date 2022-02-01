https://ria.ru/20220201/ukraina-1770502794.html

Создание нового формата сотрудничества Киева, Варшавы и Лондона перенесли

Создание нового формата сотрудничества Киева, Варшавы и Лондона перенесли - РИА Новости, 01.02.2022

Создание нового формата сотрудничества Киева, Варшавы и Лондона перенесли

Объявление о создании нового формата сотрудничества Киева, Варшавы и Лондона перенесли из-за болезни главы МИД Британии Лиз Трасс, заявил министр иностранных... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:50

2022-02-01T15:50

2022-02-01T16:50

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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Объявление о создании нового формата сотрудничества Киева, Варшавы и Лондона перенесли из-за болезни главы МИД Британии Лиз Трасс, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти создают новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией. Трасс сообщила, что в понедельник вечером получила положительный результат теста на COVID-19."Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран завтра (в среду) в рамках визита нашей британской коллеги в Киев. К сожалению, она заболела COVID-19 и мы переносим это объявление на позже. Однако за это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.По его словам, новый формат сотрудничества не будет привязан к "локальной географии", он станет объединением стран, которые разделяют общие принципы и стремятся усилить безопасность, развивать торговлю. Кулеба отметил, что инициатором создания нового формата выступил Киев в октябре 2021 года. Новый формат является частью украинской стратегии активной внешней политики Украины."Мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда мы станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось… Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом", - добавил Кулеба.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770490992.html

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