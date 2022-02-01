https://ria.ru/20220201/ukraina-1770485055.html

Глава Минобороны Украины заявил об интересных "подарках" от Польши

Глава Минобороны Украины заявил об интересных "подарках" от Польши - РИА Новости, 01.02.2022

Глава Минобороны Украины заявил об интересных "подарках" от Польши

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обсудил с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком оборонные потребности Украины и... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:34

2022-02-01T14:34

2022-02-01T14:34

в мире

варшава

чехия

франция

нато

javelin (птрк)

мариуш блащак

павел солох

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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обсудил с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком оборонные потребности Украины и отметил, что Киев ждет от польских друзей интересных "подарков".Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил о том, что Польша приняла решение передать Украине несколько десятков тысяч штук оборонительного вооружения. Среди прочего Варшава поставит Киеву снаряды для систем ПВО, рассказал он. Во вторник премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша поставит Украине ПЗРК и беспилотники."Сегодня утром провел теплый разговор с моим коллегой министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком… Среди важных вопросов обсудили текущие оборонные потребности Украины и возможности военно-технической помощи со стороны Польши. Приоткрою занавес немного – ожидаем от наших польских друзей интересных "подарков", - написал Резников на своей странице в Facebook.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/polsha-1770431749.html

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770265108.html

варшава

чехия

франция

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в мире, варшава, чехия, франция, нато, javelin (птрк), мариуш блащак, павел солох, матеуш моравецкий