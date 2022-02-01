https://ria.ru/20220201/ukraina-1770451606.html
Испанское СМИ опубликовало материал об украинском батальоне "Азов"
Испанское СМИ опубликовало материал об украинском батальоне "Азов" - РИА Новости, 01.02.2022
Испанское СМИ опубликовало материал об украинском батальоне "Азов"
Испанская газета Mundo опубликовала статью, посвященную украинскому батальону "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело), в которой отметило... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:05
2022-02-01T12:05
2022-02-01T21:46
в мире
украина
германия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156029/38/1560293812_0:21:3068:1747_1920x0_80_0_0_8f43a6e882049c9e06daef9610cd4ebe.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Испанская газета Mundo опубликовала статью, посвященную украинскому батальону "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело), в которой отметило сходство церемоний "Азова" с эстетикой нацистской Германии.Как пишет издание, в мероприятиях по военной подготовке гражданских лиц, которые проводят ветераны "Азова", принимают участие подростки в спортивных костюмах или в форме. При этом речь идет не только о юношах, но и о девушках. Некоторые в ходе тренировок носят в руках настоящие винтовки, другие — деревянные муляжи автомата Калашникова."На церемониях под открытым небом, эстетика которых напоминает Германию 1930-х годов, они произносят клятвы", — пишет Mundo.По данным издания, в главном штабе батальона ветераны демонстрируют "очарованным подросткам" свои "сокровища" с фронта: гаубицы, бомбы и мощные пулеметы. Все окружено украинскими флагами и символикой, которую обычно используют "ультранастроенные" группы. Помимо этого, как отмечает Mundo, члены батальона носят знак отличия, похожий на "вольфсангель", присвоенный нацистами.Газета отмечает, что "несмотря на ненависть к России", часто можно услышать, как члены батальона говорят между собой по-русски. При этом во время тренировок, а также в разговорах у костра у них всплывает "желание отомстить за то, что произошло в 2014 году".Согласно оценкам, которые приводит издание, сейчас в добровольческих батальонах насчитывается около 60 тысяч бойцов, однако "их точное число оценить сложно"."Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды Вооруженных сил Украины. СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/tank-1729675470.html
https://ria.ru/20211208/rassledovanie-1762725982.html
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156029/38/1560293812_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_5560cfb18587e6466f9f2bc482280f09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:05 01.02.2022 (обновлено: 21:46 01.02.2022)
Испанское СМИ опубликовало материал об украинском батальоне "Азов"
Mundo увидела сходство церемоний "Азова" с эстетикой нацистской Германии
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Испанская газета Mundo
опубликовала статью, посвященную украинскому батальону "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело), в которой отметило сходство церемоний "Азова" с эстетикой нацистской Германии.
Как пишет издание, в мероприятиях по военной подготовке гражданских лиц, которые проводят ветераны "Азова", принимают участие подростки в спортивных костюмах или в форме. При этом речь идет не только о юношах, но и о девушках. Некоторые в ходе тренировок носят в руках настоящие винтовки, другие — деревянные муляжи автомата Калашникова.
"На церемониях под открытым небом, эстетика которых напоминает Германию
1930-х годов, они произносят клятвы", — пишет Mundo.
По данным издания, в главном штабе батальона ветераны демонстрируют "очарованным подросткам" свои "сокровища" с фронта: гаубицы, бомбы и мощные пулеметы. Все окружено украинскими флагами и символикой, которую обычно используют "ультранастроенные" группы. Помимо этого, как отмечает Mundo, члены батальона носят знак отличия, похожий на "вольфсангель", присвоенный нацистами.
Газета отмечает, что "несмотря на ненависть к России", часто можно услышать, как члены батальона говорят между собой по-русски. При этом во время тренировок, а также в разговорах у костра у них всплывает "желание отомстить за то, что произошло в 2014 году".
Согласно оценкам, которые приводит издание, сейчас в добровольческих батальонах насчитывается около 60 тысяч бойцов, однако "их точное число оценить сложно".
"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе
. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды Вооруженных сил Украины
. СК России
возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".