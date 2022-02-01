https://ria.ru/20220201/ukraina-1770451606.html

Испанское СМИ опубликовало материал об украинском батальоне "Азов"

Испанское СМИ опубликовало материал об украинском батальоне "Азов" - РИА Новости, 01.02.2022

Испанское СМИ опубликовало материал об украинском батальоне "Азов"

Испанская газета Mundo опубликовала статью, посвященную украинскому батальону "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело), в которой отметило... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:05

2022-02-01T12:05

2022-02-01T21:46

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Испанская газета Mundo опубликовала статью, посвященную украинскому батальону "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело), в которой отметило сходство церемоний "Азова" с эстетикой нацистской Германии.Как пишет издание, в мероприятиях по военной подготовке гражданских лиц, которые проводят ветераны "Азова", принимают участие подростки в спортивных костюмах или в форме. При этом речь идет не только о юношах, но и о девушках. Некоторые в ходе тренировок носят в руках настоящие винтовки, другие — деревянные муляжи автомата Калашникова."На церемониях под открытым небом, эстетика которых напоминает Германию 1930-х годов, они произносят клятвы", — пишет Mundo.По данным издания, в главном штабе батальона ветераны демонстрируют "очарованным подросткам" свои "сокровища" с фронта: гаубицы, бомбы и мощные пулеметы. Все окружено украинскими флагами и символикой, которую обычно используют "ультранастроенные" группы. Помимо этого, как отмечает Mundo, члены батальона носят знак отличия, похожий на "вольфсангель", присвоенный нацистами.Газета отмечает, что "несмотря на ненависть к России", часто можно услышать, как члены батальона говорят между собой по-русски. При этом во время тренировок, а также в разговорах у костра у них всплывает "желание отомстить за то, что произошло в 2014 году".Согласно оценкам, которые приводит издание, сейчас в добровольческих батальонах насчитывается около 60 тысяч бойцов, однако "их точное число оценить сложно"."Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды Вооруженных сил Украины. СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/tank-1729675470.html

https://ria.ru/20211208/rassledovanie-1762725982.html

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в мире, украина, германия, следственный комитет россии (ск рф), россия