Зеленский призвал Украину рассчитывать только на свои силы при обороне
Президент Зеленский: никто не защитит Украину, кроме самих украинцев
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно в первую очередь рассчитывать на собственные силы: никто, кроме самих украинцев ее не защитит.
"Во всем прежде всего, мы должны надеяться на свои собственны силы. У нашей родины, действительно, есть много друзей и мы им благодарны, но у друзей есть своя родина, помните об этом. Так что никто кроме нас страну не защитит.., не сохранит и не поднимет… Мы должны рассчитывать только на себя", - сказал Зеленский, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады во вторник.
Страны НАТО во главе с США, начиная с 2014 года, поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
26 января, 08:00Украинские военные мечтают рвать россиян голыми руками