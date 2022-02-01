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Зеленский призвал Украину рассчитывать только на свои силы при обороне
Зеленский призвал Украину рассчитывать только на свои силы при обороне - РИА Новости, 01.02.2022
Зеленский призвал Украину рассчитывать только на свои силы при обороне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно в первую очередь рассчитывать на собственные силы: никто, кроме самих украинцев ее не защитит. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:01
2022-02-01T12:01
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно в первую очередь рассчитывать на собственные силы: никто, кроме самих украинцев ее не защитит."Во всем прежде всего, мы должны надеяться на свои собственны силы. У нашей родины, действительно, есть много друзей и мы им благодарны, но у друзей есть своя родина, помните об этом. Так что никто кроме нас страну не защитит.., не сохранит и не поднимет… Мы должны рассчитывать только на себя", - сказал Зеленский, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады во вторник.Страны НАТО во главе с США, начиная с 2014 года, поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
https://ria.ru/20220201/terbaty-1770338670.html
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
12:01 01.02.2022
 
Зеленский призвал Украину рассчитывать только на свои силы при обороне

Президент Зеленский: никто не защитит Украину, кроме самих украинцев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно в первую очередь рассчитывать на собственные силы: никто, кроме самих украинцев ее не защитит.
"Во всем прежде всего, мы должны надеяться на свои собственны силы. У нашей родины, действительно, есть много друзей и мы им благодарны, но у друзей есть своя родина, помните об этом. Так что никто кроме нас страну не защитит.., не сохранит и не поднимет… Мы должны рассчитывать только на себя", - сказал Зеленский, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады во вторник.
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Страны НАТО во главе с США, начиная с 2014 года, поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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