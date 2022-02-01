Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/ukraina-1770440302.html
Зеленский заявил, что экономика Украины стабилизируется
Зеленский заявил, что экономика Украины стабилизируется - РИА Новости, 01.02.2022
Зеленский заявил, что экономика Украины стабилизируется
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Раде, заявил, что экономика страны стабилизируется, финансовая система под контролем, гривна чувствует себя... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:20
2022-02-01T11:44
в мире
украина
экономика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761639371_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8b9b577ca61facfb88741ebc4f9cd82.jpg
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Раде, заявил, что экономика страны стабилизируется, финансовая система под контролем, гривна чувствует себя лучше."Наша экономика стабилизируется. В финансовой системе все под контролем. Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 миллиардов (гривен, почти 245 миллионов долларов - ред). Гривна на сегодня, слаба Богу, чувствует себя лучше, вчера укрепилась на 30 копеек, постепенно возвращаемся к запланированному и стабильному курсу. Почти неделю на международных финансовых рынках есть позитивная динамика по нашим облигациям, их котировки возвращаются на их предыдущий уровень. Финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом", - заявил Зеленский в ходе открытия сессии парламента во вторник.По его словам, на Украине достаточные запасы газа, угля, впервые в истории страна использует весь государственный потенциал атомной энергетики. Зеленский сказал, что золотовалютные резервы остаются на рекордном уровне, это защищает от "разных колебаний" и укрепляет экономический иммунитет.
https://ria.ru/20220130/ukraina-1770187511.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761639371_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_dbb319be935a5b76ed55be3fd8432589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, экономика, ситуация в днр и лнр
11:20 01.02.2022 (обновлено: 11:44 01.02.2022)
 
Зеленский заявил, что экономика Украины стабилизируется

Президент Украины Зеленский заявил, что экономика стабилизируется

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Раде, заявил, что экономика страны стабилизируется, финансовая система под контролем, гривна чувствует себя лучше.
"Наша экономика стабилизируется. В финансовой системе все под контролем. Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 миллиардов (гривен, почти 245 миллионов долларов - ред). Гривна на сегодня, слаба Богу, чувствует себя лучше, вчера укрепилась на 30 копеек, постепенно возвращаемся к запланированному и стабильному курсу. Почти неделю на международных финансовых рынках есть позитивная динамика по нашим облигациям, их котировки возвращаются на их предыдущий уровень. Финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом", - заявил Зеленский в ходе открытия сессии парламента во вторник.
По его словам, на Украине достаточные запасы газа, угля, впервые в истории страна использует весь государственный потенциал атомной энергетики. Зеленский сказал, что золотовалютные резервы остаются на рекордном уровне, это защищает от "разных колебаний" и укрепляет экономический иммунитет.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 13:28
Экономика Украины пострадала из-за паники вокруг эскалации, заявил Кулеба
 
В миреУкраинаЭкономикаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала