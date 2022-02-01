11:20 01.02.2022 (обновлено: 11:44 01.02.2022)
Зеленский заявил, что экономика Украины стабилизируется
Президент Украины Зеленский заявил, что экономика стабилизируется
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде. Архивное фото
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Раде, заявил, что экономика страны стабилизируется, финансовая система под контролем, гривна чувствует себя лучше.
"Наша экономика стабилизируется. В финансовой системе все под контролем. Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 миллиардов (гривен, почти 245 миллионов долларов - ред). Гривна на сегодня, слаба Богу, чувствует себя лучше, вчера укрепилась на 30 копеек, постепенно возвращаемся к запланированному и стабильному курсу. Почти неделю на международных финансовых рынках есть позитивная динамика по нашим облигациям, их котировки возвращаются на их предыдущий уровень. Финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом", - заявил Зеленский в ходе открытия сессии парламента во вторник.
По его словам, на Украине достаточные запасы газа, угля, впервые в истории страна использует весь государственный потенциал атомной энергетики. Зеленский сказал, что золотовалютные резервы остаются на рекордном уровне, это защищает от "разных колебаний" и укрепляет экономический иммунитет.