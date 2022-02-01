https://ria.ru/20220201/ukraina-1770440302.html

Зеленский заявил, что экономика Украины стабилизируется

Зеленский заявил, что экономика Украины стабилизируется - РИА Новости, 01.02.2022

Зеленский заявил, что экономика Украины стабилизируется

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Раде, заявил, что экономика страны стабилизируется, финансовая система под контролем, гривна чувствует себя... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:20

2022-02-01T11:20

2022-02-01T11:44

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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Раде, заявил, что экономика страны стабилизируется, финансовая система под контролем, гривна чувствует себя лучше."Наша экономика стабилизируется. В финансовой системе все под контролем. Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 миллиардов (гривен, почти 245 миллионов долларов - ред). Гривна на сегодня, слаба Богу, чувствует себя лучше, вчера укрепилась на 30 копеек, постепенно возвращаемся к запланированному и стабильному курсу. Почти неделю на международных финансовых рынках есть позитивная динамика по нашим облигациям, их котировки возвращаются на их предыдущий уровень. Финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом", - заявил Зеленский в ходе открытия сессии парламента во вторник.По его словам, на Украине достаточные запасы газа, угля, впервые в истории страна использует весь государственный потенциал атомной энергетики. Зеленский сказал, что золотовалютные резервы остаются на рекордном уровне, это защищает от "разных колебаний" и укрепляет экономический иммунитет.

https://ria.ru/20220130/ukraina-1770187511.html

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в мире, украина, экономика, ситуация в днр и лнр