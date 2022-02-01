10:09 01.02.2022 (обновлено: 10:23 01.02.2022)
Польша поставит Украине ПЗРК и беспилотники
Премьер Моравецкий: Польша поставит Украине ПЗРК и беспилотники
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польша поставит Украине ПЗРК и беспилотники, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам во вторник.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил о том, что Польша приняла решение передать Украине несколько десятков тысяч штук оборонительного вооружения. Среди прочего Варшава поставит Киеву снаряды для систем ПВО, рассказал он.
По словам Моравецкого, речь идет "о боеприпасах, о "Громах" (польский переносной зенитно-ракетный комплекс - ред.), и о дронах различного рода, которые применяются в оборонительных целях".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.