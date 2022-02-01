https://ria.ru/20220201/ukraina-1770425751.html

Польша поставит Украине ПЗРК и беспилотники

Польша поставит Украине ПЗРК и беспилотники - РИА Новости, 01.02.2022

Польша поставит Украине ПЗРК и беспилотники

Польша поставит Украине ПЗРК и беспилотники, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам во вторник. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:09

2022-02-01T10:09

2022-02-01T10:23

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павел солох

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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польша поставит Украине ПЗРК и беспилотники, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам во вторник.Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил о том, что Польша приняла решение передать Украине несколько десятков тысяч штук оборонительного вооружения. Среди прочего Варшава поставит Киеву снаряды для систем ПВО, рассказал он.По словам Моравецкого, речь идет "о боеприпасах, о "Громах" (польский переносной зенитно-ракетный комплекс - ред.), и о дронах различного рода, которые применяются в оборонительных целях".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220201/greminger-1770418466.html

https://ria.ru/20220201/yazyk-1770399405.html

украина

польша

киев

россия

варшава

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в мире, украина, польша, киев, дмитрий песков, нато, сергей лавров, павел солох, россия, варшава