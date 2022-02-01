https://ria.ru/20220201/ucheniya-1770465795.html

США начали крупнейшие военно-морские учения на Ближнем Востоке

США начали крупнейшие военно-морские учения на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.02.2022

США начали крупнейшие военно-морские учения на Ближнем Востоке

США вместе с союзниками проводят крупнейшие международные военно-морские учения на Ближнем Востоке сообщает пятый флот ВМС США. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:57

2022-02-01T12:57

2022-02-01T12:57

в мире

кения

сша

военно-морские силы сша

ближний восток

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США вместе с союзниками проводят крупнейшие международные военно-морские учения на Ближнем Востоке сообщает пятый флот ВМС США.Согласно заявлению, учения IMX/CE начались 31 января, в них принимают участие девять тысяч человек, порядка 50 кораблей и более 60 стран-партнеров США и международных организаций."IMX/CE 2022 представляет собой не только самые крупные военно-морские учения на Ближнем Востоке, но также самые масштабные учения по беспилотным системам в мире: в них участвуют более 80 беспилотных систем из 10 стран", - говорится в пресс-релизе пятого флота ВМС США.Целью учений является "тестирование беспилотных систем, искусственного интеллекта в различных учебных сценариях и применение извлеченных уроков в будущих военных операциях", добавляют военные.Военно-морские силы разделены на четыре группы, которые возглавляют ОАЭ, Египет, Кения и Оман. Учения пройдут в Аравийском заливе, Аравийском море, Оманском заливе, Красном море и северной части Индийского океана, сообщает пятый флот США.Учения, который продлятся до 17 февраля, стартовали в Бахрейне, в первый день в их работе принял участие наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад Аль Халифа.

https://ria.ru/20220201/ucheniya-1770423484.html

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кения

сша

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в мире, кения, сша, военно-морские силы сша, ближний восток