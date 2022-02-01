https://ria.ru/20220201/ucheniya-1770450698.html

ВМФ на учениях отрабатывает защиту интересов России, заявил Шойгу

ВМФ на учениях отрабатывает защиту интересов России, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.02.2022

ВМФ на учениях отрабатывает защиту интересов России, заявил Шойгу

ВМФ и ВКС в ходе масштабных учений в январе-феврале этого года отрабатывают защиту национальных интересов в Мировом океане и отражение военных угроз с разных... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:59

2022-02-01T11:59

2022-02-01T11:59

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. ВМФ и ВКС в ходе масштабных учений в январе-феврале этого года отрабатывают защиту национальных интересов в Мировом океане и отражение военных угроз с разных направлений, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В январе-феврале проводится серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Отрабатываются действия Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите национальных интересов в Мировом океане и отражению военных угроз с морских и океанских направлений. Всего к учениям привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.Учения не внезапные, проводятся в соответствии с Планом подготовки ВС РФ на 2022 год, напомнил министр.Эти маневры станут самыми крупными за всю постсоветскую историю России, рассказал ранее РИА Новости начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко. По его словам, последний раз "такие учения мощные" проводились еще при Советском Союзе. При этом, считает адмирал, их следует устраивать регулярно.

https://ria.ru/20220129/ucheniya-1770126359.html

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безопасность, вмф рф, вооруженные силы рф, россия