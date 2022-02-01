ВМФ на учениях отрабатывает защиту интересов России, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: ВМФ на учениях отрабатывает защиту национальных интересов России
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Маршал Устинов" во время учений Северного флота в Баренцевом море. Стоп-кадр видео
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" во время учений Северного флота в Баренцевом море. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. ВМФ и ВКС в ходе масштабных учений в январе-феврале этого года отрабатывают защиту национальных интересов в Мировом океане и отражение военных угроз с разных направлений, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В январе-феврале проводится серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Отрабатываются действия Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите национальных интересов в Мировом океане и отражению военных угроз с морских и океанских направлений. Всего к учениям привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
Учения не внезапные, проводятся в соответствии с Планом подготовки ВС РФ на 2022 год, напомнил министр.
Эти маневры станут самыми крупными за всю постсоветскую историю России, рассказал ранее РИА Новости начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко. По его словам, последний раз "такие учения мощные" проводились еще при Советском Союзе. При этом, считает адмирал, их следует устраивать регулярно.
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