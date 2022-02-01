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ВМФ на учениях отрабатывает защиту интересов России, заявил Шойгу
ВМФ на учениях отрабатывает защиту интересов России, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.02.2022
ВМФ на учениях отрабатывает защиту интересов России, заявил Шойгу
ВМФ и ВКС в ходе масштабных учений в январе-феврале этого года отрабатывают защиту национальных интересов в Мировом океане и отражение военных угроз с разных... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:59
2022-02-01T11:59
безопасность
вмф рф
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. ВМФ и ВКС в ходе масштабных учений в январе-феврале этого года отрабатывают защиту национальных интересов в Мировом океане и отражение военных угроз с разных направлений, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В январе-феврале проводится серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Отрабатываются действия Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите национальных интересов в Мировом океане и отражению военных угроз с морских и океанских направлений. Всего к учениям привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.Учения не внезапные, проводятся в соответствии с Планом подготовки ВС РФ на 2022 год, напомнил министр.Эти маневры станут самыми крупными за всю постсоветскую историю России, рассказал ранее РИА Новости начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко. По его словам, последний раз "такие учения мощные" проводились еще при Советском Союзе. При этом, считает адмирал, их следует устраивать регулярно.
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безопасность, вмф рф, вооруженные силы рф, россия
11:59 01.02.2022
 
ВМФ на учениях отрабатывает защиту интересов России, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: ВМФ на учениях отрабатывает защиту национальных интересов России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Маршал Устинов" во время учений Северного флота в Баренцевом море. Стоп-кадр видео
Ракетный крейсер Маршал Устинов во время учений Северного флота в Баренцевом море. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" во время учений Северного флота в Баренцевом море. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. ВМФ и ВКС в ходе масштабных учений в январе-феврале этого года отрабатывают защиту национальных интересов в Мировом океане и отражение военных угроз с разных направлений, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В январе-феврале проводится серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Отрабатываются действия Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите национальных интересов в Мировом океане и отражению военных угроз с морских и океанских направлений. Всего к учениям привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
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Учения не внезапные, проводятся в соответствии с Планом подготовки ВС РФ на 2022 год, напомнил министр.
Эти маневры станут самыми крупными за всю постсоветскую историю России, рассказал ранее РИА Новости начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко. По его словам, последний раз "такие учения мощные" проводились еще при Советском Союзе. При этом, считает адмирал, их следует устраивать регулярно.
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