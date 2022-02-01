Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/ucheniya-1770423484.html
ВМС Украины провели учения на юге страны
ВМС Украины провели учения на юге страны - РИА Новости, 01.02.2022
ВМС Украины провели учения на юге страны
Комплекс учений и тренировок по боевой готовности военно-морских сил Украины прошел на юге страны, военные тренировались реагировать на кризисные ситуации и... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:54
2022-02-01T09:54
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156141/61/1561416130_0:115:2879:1734_1920x0_80_0_0_9a7167d969354dffc0ceb749f23ec6ca.jpg
КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Комплекс учений и тренировок по боевой готовности военно-морских сил Украины прошел на юге страны, военные тренировались реагировать на кризисные ситуации и оборонять побережье и порты, сообщила во вторник пресс-служба главного управления разведки минобороны Украины."На юге Украины проведен плановый комплекс учений и тренировок по боевой готовности военно-морских сил ВС Украины, его проводили во взаимодействии с подразделениями воздушных сил ВС Украины. Участники мероприятия проверили готовность к реагированию на кризисные ситуации и отработали совместные действия корабельным, береговым и воздушным компонентами", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По данным пресс-службы, в учениях также приняли участие разведчики военно-морских сил ВСУ.К учениям также были привлечены корабельно-катерные тактические группы, самолеты, вертолеты, подразделения артиллерии и морской пехоты. Отрабатывались вопросы ведения разведки, обороны побережья и портов, охраны судоходства.
https://ria.ru/20220128/ucheniya-1770068710.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156141/61/1561416130_208:0:2672:1848_1920x0_80_0_0_22dab624a3079e8b27fdbed573d448b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
09:54 01.02.2022
 
ВМС Украины провели учения на юге страны

ВМС Украины провели комплекс учений и тренировок по боевой готовности на юге страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ Украины
Корабли ВМФ Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Корабли ВМФ Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Комплекс учений и тренировок по боевой готовности военно-морских сил Украины прошел на юге страны, военные тренировались реагировать на кризисные ситуации и оборонять побережье и порты, сообщила во вторник пресс-служба главного управления разведки минобороны Украины.
"На юге Украины проведен плановый комплекс учений и тренировок по боевой готовности военно-морских сил ВС Украины, его проводили во взаимодействии с подразделениями воздушных сил ВС Украины. Участники мероприятия проверили готовность к реагированию на кризисные ситуации и отработали совместные действия корабельным, береговым и воздушным компонентами", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, в учениях также приняли участие разведчики военно-морских сил ВСУ.
К учениям также были привлечены корабельно-катерные тактические группы, самолеты, вертолеты, подразделения артиллерии и морской пехоты. Отрабатывались вопросы ведения разведки, обороны побережья и портов, охраны судоходства.
Инструктор во время тренировки военнослужащих - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 20:13
Украина провела учения возле Крыма
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала