https://ria.ru/20220201/ucheniya-1770423484.html
ВМС Украины провели учения на юге страны
ВМС Украины провели учения на юге страны - РИА Новости, 01.02.2022
ВМС Украины провели учения на юге страны
Комплекс учений и тренировок по боевой готовности военно-морских сил Украины прошел на юге страны, военные тренировались реагировать на кризисные ситуации и... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:54
2022-02-01T09:54
2022-02-01T09:54
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вооруженные силы украины
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КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Комплекс учений и тренировок по боевой готовности военно-морских сил Украины прошел на юге страны, военные тренировались реагировать на кризисные ситуации и оборонять побережье и порты, сообщила во вторник пресс-служба главного управления разведки минобороны Украины."На юге Украины проведен плановый комплекс учений и тренировок по боевой готовности военно-морских сил ВС Украины, его проводили во взаимодействии с подразделениями воздушных сил ВС Украины. Участники мероприятия проверили готовность к реагированию на кризисные ситуации и отработали совместные действия корабельным, береговым и воздушным компонентами", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По данным пресс-службы, в учениях также приняли участие разведчики военно-морских сил ВСУ.К учениям также были привлечены корабельно-катерные тактические группы, самолеты, вертолеты, подразделения артиллерии и морской пехоты. Отрабатывались вопросы ведения разведки, обороны побережья и портов, охраны судоходства.
https://ria.ru/20220128/ucheniya-1770068710.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
ВМС Украины провели учения на юге страны
ВМС Украины провели комплекс учений и тренировок по боевой готовности на юге страны