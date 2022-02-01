https://ria.ru/20220201/ucheniya-1770423484.html

ВМС Украины провели учения на юге страны

ВМС Украины провели учения на юге страны - РИА Новости, 01.02.2022

ВМС Украины провели учения на юге страны

Комплекс учений и тренировок по боевой готовности военно-морских сил Украины прошел на юге страны, военные тренировались реагировать на кризисные ситуации и... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T09:54

2022-02-01T09:54

2022-02-01T09:54

в мире

украина

вооруженные силы украины

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КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Комплекс учений и тренировок по боевой готовности военно-морских сил Украины прошел на юге страны, военные тренировались реагировать на кризисные ситуации и оборонять побережье и порты, сообщила во вторник пресс-служба главного управления разведки минобороны Украины."На юге Украины проведен плановый комплекс учений и тренировок по боевой готовности военно-морских сил ВС Украины, его проводили во взаимодействии с подразделениями воздушных сил ВС Украины. Участники мероприятия проверили готовность к реагированию на кризисные ситуации и отработали совместные действия корабельным, береговым и воздушным компонентами", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По данным пресс-службы, в учениях также приняли участие разведчики военно-морских сил ВСУ.К учениям также были привлечены корабельно-катерные тактические группы, самолеты, вертолеты, подразделения артиллерии и морской пехоты. Отрабатывались вопросы ведения разведки, обороны побережья и портов, охраны судоходства.

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в мире, украина, вооруженные силы украины