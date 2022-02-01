06:22 01.02.2022 (обновлено: 06:23 01.02.2022)
Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения со стрельбами
Около 20 боевых кораблей Тихоокеанского флота вышли на учения со стрельбами
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев"
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей, сообщает пресс-служба флота.
"В учении примут участие корветы "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и корабль управления "Маршал Крылов". Кроме того, к эпизодам будут привлекаться малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера", - говорится в сообщении.
Экипажи кораблей отработают совместное маневрирование, взаимодействие с морской авиацией, противовоздушную оборону отряда. На заключительном этапе учений корабли проведут артиллерийские стрельбы из корабельных артиллерийских установок по морским целям и ракетные стрельбы зенитными ракетными комплексами по ракетам-мишеням. "В рамках мероприятий корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России", - уточняет ТОФ.
В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.
Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.