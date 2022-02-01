https://ria.ru/20220201/ucheniya-1770407897.html

Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения со стрельбами

Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения со стрельбами - РИА Новости, 01.02.2022

Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения со стрельбами

Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T06:22

2022-02-01T06:22

2022-02-01T06:23

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

атлантический океан

тихий океан

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей, сообщает пресс-служба флота.Экипажи кораблей отработают совместное маневрирование, взаимодействие с морской авиацией, противовоздушную оборону отряда. На заключительном этапе учений корабли проведут артиллерийские стрельбы из корабельных артиллерийских установок по морским целям и ракетные стрельбы зенитными ракетными комплексами по ракетам-мишеням. "В рамках мероприятий корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России", - уточняет ТОФ.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/ucheniya-1770274561.html

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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, атлантический океан, тихий океан, россия