Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/ucheniya-1770407897.html
Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения со стрельбами
Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения со стрельбами - РИА Новости, 01.02.2022
Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения со стрельбами
Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T06:22
2022-02-01T06:23
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
атлантический океан
тихий океан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736414846_704:860:2816:2048_1920x0_80_0_0_396c24a9076962270f6b4c361a5eae6e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей, сообщает пресс-служба флота.Экипажи кораблей отработают совместное маневрирование, взаимодействие с морской авиацией, противовоздушную оборону отряда. На заключительном этапе учений корабли проведут артиллерийские стрельбы из корабельных артиллерийских установок по морским целям и ракетные стрельбы зенитными ракетными комплексами по ракетам-мишеням. "В рамках мероприятий корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России", - уточняет ТОФ.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
https://radiosputnik.ria.ru/20220131/ucheniya-1770274561.html
атлантический океан
тихий океан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736414846_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_06253670635691e7e11bbc49e827a5f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, атлантический океан, тихий океан, россия
06:22 01.02.2022 (обновлено: 06:23 01.02.2022)
 
Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения со стрельбами

Около 20 боевых кораблей Тихоокеанского флота вышли на учения со стрельбами

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал Пантелеев - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей, сообщает пресс-служба флота.
"В учении примут участие корветы "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и корабль управления "Маршал Крылов". Кроме того, к эпизодам будут привлекаться малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера", - говорится в сообщении.
Экипажи кораблей отработают совместное маневрирование, взаимодействие с морской авиацией, противовоздушную оборону отряда. На заключительном этапе учений корабли проведут артиллерийские стрельбы из корабельных артиллерийских установок по морским целям и ракетные стрельбы зенитными ракетными комплексами по ракетам-мишеням. "В рамках мероприятий корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России", - уточняет ТОФ.
В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.
Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
Военные учения Северного флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 11:38В России
Противолодочные учения Северного флота прошли в Норвежском море
 
БезопасностьТихоокеанский флот ВМФ РоссииАтлантический океанТихий океанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала