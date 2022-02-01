https://ria.ru/20220201/ubiystvo-1770442011.html

Омича заподозрили в убийстве ребенка из-за просьбы включить мультфильм

Омича заподозрили в убийстве ребенка из-за просьбы включить мультфильм - РИА Новости, 01.02.2022

Омича заподозрили в убийстве ребенка из-за просьбы включить мультфильм

Житель Омской области подозревается в том, что задушил четырехлетнюю дочь сожительницы после просьбы включить мультфильм, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:28

2022-02-01T11:28

2022-02-01T11:28

происшествия

кормиловский район

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Житель Омской области подозревается в том, что задушил четырехлетнюю дочь сожительницы после просьбы включить мультфильм, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего по факту обнаружения ночью 1 февраля в частном доме в деревне Кольцово Кормиловского района … тела 4-летней девочки", - говорится в релизе.Сразу после того, как врачи "скорой" нашли ребенка мертвым, был задержан 38-летний сожитель матери девочки. По версии следствия, около часа ночи он в пьяном виде задушил девочку после просьбы включить ей мультфильм. Из-за шума проснулась мать ребенка, которая и вызвала скорую помощь и полицию. Со слов соседей, в семье злоупотребляют спиртным.В ходе следствия также будут будет дана оценка работе профилактических служб, которые должны были контролировать условия жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье.

https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769269368.html

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

кормиловский район

омская область

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происшествия, кормиловский район, омская область, следственный комитет россии (ск рф)