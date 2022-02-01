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Омича заподозрили в убийстве ребенка из-за просьбы включить мультфильм
Омича заподозрили в убийстве ребенка из-за просьбы включить мультфильм - РИА Новости, 01.02.2022
Омича заподозрили в убийстве ребенка из-за просьбы включить мультфильм
Житель Омской области подозревается в том, что задушил четырехлетнюю дочь сожительницы после просьбы включить мультфильм, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:28
2022-02-01T11:28
происшествия
кормиловский район
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Житель Омской области подозревается в том, что задушил четырехлетнюю дочь сожительницы после просьбы включить мультфильм, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего по факту обнаружения ночью 1 февраля в частном доме в деревне Кольцово Кормиловского района … тела 4-летней девочки", - говорится в релизе.Сразу после того, как врачи "скорой" нашли ребенка мертвым, был задержан 38-летний сожитель матери девочки. По версии следствия, около часа ночи он в пьяном виде задушил девочку после просьбы включить ей мультфильм. Из-за шума проснулась мать ребенка, которая и вызвала скорую помощь и полицию. Со слов соседей, в семье злоупотребляют спиртным.В ходе следствия также будут будет дана оценка работе профилактических служб, которые должны были контролировать условия жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье.
https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769269368.html
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кормиловский район
омская область
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происшествия, кормиловский район, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
11:28 01.02.2022
 
Омича заподозрили в убийстве ребенка из-за просьбы включить мультфильм

Жителя Омской области заподозрили в убийстве девочки из-за просьбы включить мультфильм

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Житель Омской области подозревается в том, что задушил четырехлетнюю дочь сожительницы после просьбы включить мультфильм, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего по факту обнаружения ночью 1 февраля в частном доме в деревне Кольцово Кормиловского района … тела 4-летней девочки", - говорится в релизе.
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Сразу после того, как врачи "скорой" нашли ребенка мертвым, был задержан 38-летний сожитель матери девочки. По версии следствия, около часа ночи он в пьяном виде задушил девочку после просьбы включить ей мультфильм. Из-за шума проснулась мать ребенка, которая и вызвала скорую помощь и полицию. Со слов соседей, в семье злоупотребляют спиртным.
В ходе следствия также будут будет дана оценка работе профилактических служб, которые должны были контролировать условия жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье.
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ПроисшествияКормиловский районОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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