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В Балашихе возбудили дело после травмирования семьи при падении льда
В Балашихе возбудили дело после травмирования семьи при падении льда - РИА Новости, 01.02.2022
В Балашихе возбудили дело после травмирования семьи при падении льда
Следователи возбудили уголовное дело после травмирования женщины и 2 детей из-за упавшего льда в Балашихе, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:38
2022-02-01T17:38
происшествия
россия
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
семья
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после травмирования женщины и 2 детей из-за упавшего льда в Балашихе, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что три человека, в том числе двое детей, пострадали при падении льда в подмосковной Балашихе. По данным СК, госпитализированы 35-летняя женщина и двое её детей пяти и восьми лет с ранами головы, которые они получили после падения на них наледи с крыши дома."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи осматривают места происшествия, допрашивают свидетелей. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. Добавляется, что следствию предстоит установить, какие меры были приняты ответственными должностными лицами для исключения подобных ситуаций.Как в свою очередь рассказал РИА Новости информированный источник, ЧП произошло недалеко от Храма святого благоверного князя Александра Невского, случившееся увидел батюшка, он же помог женщине и детям и вызвал "скорую".
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россия
балашиха
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происшествия, россия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), семья
17:38 01.02.2022
 
В Балашихе возбудили дело после травмирования семьи при падении льда

В Балашихе СК возбудил дело после травмирования женщины с детьми из-за падения льда

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после травмирования женщины и 2 детей из-за упавшего льда в Балашихе, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что три человека, в том числе двое детей, пострадали при падении льда в подмосковной Балашихе. По данным СК, госпитализированы 35-летняя женщина и двое её детей пяти и восьми лет с ранами головы, которые они получили после падения на них наледи с крыши дома.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи осматривают места происшествия, допрашивают свидетелей. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. Добавляется, что следствию предстоит установить, какие меры были приняты ответственными должностными лицами для исключения подобных ситуаций.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости информированный источник, ЧП произошло недалеко от Храма святого благоверного князя Александра Невского, случившееся увидел батюшка, он же помог женщине и детям и вызвал "скорую".
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ПроисшествияРоссияБалашихаСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Семья
 
 
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