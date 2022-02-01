https://ria.ru/20220201/travmirovanie-1770529759.html

В Балашихе возбудили дело после травмирования семьи при падении льда

В Балашихе возбудили дело после травмирования семьи при падении льда - РИА Новости, 01.02.2022

В Балашихе возбудили дело после травмирования семьи при падении льда

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования женщины и 2 детей из-за упавшего льда в Балашихе, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:38

2022-02-01T17:38

2022-02-01T17:38

происшествия

россия

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после травмирования женщины и 2 детей из-за упавшего льда в Балашихе, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что три человека, в том числе двое детей, пострадали при падении льда в подмосковной Балашихе. По данным СК, госпитализированы 35-летняя женщина и двое её детей пяти и восьми лет с ранами головы, которые они получили после падения на них наледи с крыши дома."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи осматривают места происшествия, допрашивают свидетелей. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. Добавляется, что следствию предстоит установить, какие меры были приняты ответственными должностными лицами для исключения подобных ситуаций.Как в свою очередь рассказал РИА Новости информированный источник, ЧП произошло недалеко от Храма святого благоверного князя Александра Невского, случившееся увидел батюшка, он же помог женщине и детям и вызвал "скорую".

https://ria.ru/20220201/podzhog-1770517974.html

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), семья