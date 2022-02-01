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В Москве введут новые полосы для общественного транспорта
В Москве введут новые полосы для общественного транспорта - РИА Новости, 01.02.2022
В Москве введут новые полосы для общественного транспорта
Новые выделенные полосы для общественного транспорта вводят в Москве с 14 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T22:28
2022-02-01T22:28
общество
россия
москва
транспорт
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новые выделенные полосы для общественного транспорта вводят в Москве с 14 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."С 14 февраля вводим новые выделенные полосы для общественного транспорта еще на пяти участках", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря отдельной полосе автобусы едут без задержек, а пассажиры экономят время. Всего новые выделенные полосы сделают более комфортными и быстрыми поездки для более чем 35 тысяч пассажиров в день.
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общество, россия, москва, транспорт
22:28 01.02.2022
 
В Москве введут новые полосы для общественного транспорта

Власти Москвы введут новые полосы для общественного транспорта с 14 февраля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Замоскворечье с Красной площади в Москве
Вид на Замоскворечье с Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вид на Замоскворечье с Красной площади в Москве
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новые выделенные полосы для общественного транспорта вводят в Москве с 14 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"С 14 февраля вводим новые выделенные полосы для общественного транспорта еще на пяти участках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря отдельной полосе автобусы едут без задержек, а пассажиры экономят время. Всего новые выделенные полосы сделают более комфортными и быстрыми поездки для более чем 35 тысяч пассажиров в день.
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