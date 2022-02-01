https://ria.ru/20220201/transport-1770582487.html

В Москве введут новые полосы для общественного транспорта

В Москве введут новые полосы для общественного транспорта - РИА Новости, 01.02.2022

В Москве введут новые полосы для общественного транспорта

Новые выделенные полосы для общественного транспорта вводят в Москве с 14 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T22:28

2022-02-01T22:28

2022-02-01T22:28

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транспорт

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новые выделенные полосы для общественного транспорта вводят в Москве с 14 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."С 14 февраля вводим новые выделенные полосы для общественного транспорта еще на пяти участках", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря отдельной полосе автобусы едут без задержек, а пассажиры экономят время. Всего новые выделенные полосы сделают более комфортными и быстрыми поездки для более чем 35 тысяч пассажиров в день.

https://ria.ru/20220123/moskva-1769133753.html

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общество, россия, москва, транспорт