https://ria.ru/20220201/transport-1770582487.html
В Москве введут новые полосы для общественного транспорта
В Москве введут новые полосы для общественного транспорта - РИА Новости, 01.02.2022
В Москве введут новые полосы для общественного транспорта
Новые выделенные полосы для общественного транспорта вводят в Москве с 14 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T22:28
2022-02-01T22:28
2022-02-01T22:28
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новые выделенные полосы для общественного транспорта вводят в Москве с 14 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."С 14 февраля вводим новые выделенные полосы для общественного транспорта еще на пяти участках", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря отдельной полосе автобусы едут без задержек, а пассажиры экономят время. Всего новые выделенные полосы сделают более комфортными и быстрыми поездки для более чем 35 тысяч пассажиров в день.
https://ria.ru/20220123/moskva-1769133753.html
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общество, россия, москва, транспорт
В Москве введут новые полосы для общественного транспорта
Власти Москвы введут новые полосы для общественного транспорта с 14 февраля