https://ria.ru/20220201/toro-1770402129.html

Министр ВМС США заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Министр ВМС США заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 01.02.2022

Министр ВМС США заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что сдал положительный тест на COVID-19, и ушел на самоизоляцию. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T03:24

2022-02-01T03:24

2022-02-01T03:24

распространение коронавируса

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что сдал положительный тест на COVID-19, и ушел на самоизоляцию.Министр отметил, что полностью вакцинирован, а также получил бустерную дозу в октябре 2021 года.Министр добавил, что в течение периода изоляции он будет присутствовать виртуально на ключевых встречах и обсуждениях, а при необходимости временно представлять его станет исполняющая обязанности его заместителя Мередит Бергер.

https://ria.ru/20220131/trass-1770394711.html

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в мире, сша