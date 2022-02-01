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Министр ВМС США заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию
Министр ВМС США заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 01.02.2022
Министр ВМС США заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию
Министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что сдал положительный тест на COVID-19, и ушел на самоизоляцию. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T03:24
2022-02-01T03:24
2022-02-01T03:24
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что сдал положительный тест на COVID-19, и ушел на самоизоляцию.Министр отметил, что полностью вакцинирован, а также получил бустерную дозу в октябре 2021 года.Министр добавил, что в течение периода изоляции он будет присутствовать виртуально на ключевых встречах и обсуждениях, а при необходимости временно представлять его станет исполняющая обязанности его заместителя Мередит Бергер.
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в мире, сша
Министр ВМС США заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию
Министр ВМС США Карлос дель Торо заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию