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Религия
https://ria.ru/20220201/token-1770462499.html
Московская синагога создала первые в мире "кошерные" NFT-токены
Московская синагога создала первые в мире "кошерные" NFT-токены - РИА Новости, 01.02.2022
Московская синагога создала первые в мире "кошерные" NFT-токены
Группа раввинов под руководством главного раввина России Берла Лазара создала "кошерные" NFT-токены на основе интерьеров синагоги в Марьиной Роще, их покупка... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:46
2022-02-01T12:46
религия
берл лазар
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Группа раввинов под руководством главного раввина России Берла Лазара создала "кошерные" NFT-токены на основе интерьеров синагоги в Марьиной Роще, их покупка автоматически становится совершением заповеданной для иудея благотворительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного раввина."Группа молодых раввинов, действующая под духовным руководством главного раввина России Берла Лазара, выпустила первую в мире коллекцию NFT-токенов, созданных на основе предметов убранства синагоги. Уникальная коллекция токенов разработана на основе 3D-моделей интерьеров "Московского еврейского общинного центра" в Марьиной роще", - говорится в сообщении.В коллекцию вошли четыре токена, созданных на основе интерьеров МЕОЦ, и три, сделанных с монет, которые были выпущены в честь открытия синагоги в 2000 году.NFT-токены, согласно предоставленной главным раввинатом информации, продаются на сетевой платформе OpenSea. Три токена в виде платиновой монеты продаются за 0,5 единицы цифровой валюты Etherium, что эквивалентно 1370,08 долларов, тридцать "золотых монет" - за 274,01 долларов, или 0,1 единицы Etherium, а 100 "серебряных" - за 27,40 долларов (0,01 Etherium). 3D-модель синагоги в Марьиной Роще выставлена на аукцион со стартовой ценой в 1,5 WETH (4110,23 долларов).Инициатором проекта выступил руководитель еврейской студенческой общины Высшей школы экономики (ВШЭ) раввин Моти Кантор, который рассказал РИА Новости, что созданные токены действительно "кошерны"."NFT-токены в последнее время получили широкое распространение. И тот, кто приобретет токен, созданный на основе интерьеров МЕОЦа, не просто получает в собственность цифровую версию объекта, что дорог сердцу каждого еврея – он еще и совершает цдаку (благотворительность – ред.), потому что все вырученные от продажи NFT средства идут на цели благотворительности", - цитирует сообщение Берла Лазара.NFT (non-fungible tokens) - невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейновой сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.
https://ria.ru/20220126/nft-1769265809.html
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берл лазар
12:46 01.02.2022
 

Московская синагога создала первые в мире "кошерные" NFT-токены

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкБ.Лазар вписывет буквы в текст Торы
Б.Лазар вписывет буквы в текст Торы - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Группа раввинов под руководством главного раввина России Берла Лазара создала "кошерные" NFT-токены на основе интерьеров синагоги в Марьиной Роще, их покупка автоматически становится совершением заповеданной для иудея благотворительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного раввина.
"Группа молодых раввинов, действующая под духовным руководством главного раввина России Берла Лазара, выпустила первую в мире коллекцию NFT-токенов, созданных на основе предметов убранства синагоги. Уникальная коллекция токенов разработана на основе 3D-моделей интерьеров "Московского еврейского общинного центра" в Марьиной роще", - говорится в сообщении.
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В коллекцию вошли четыре токена, созданных на основе интерьеров МЕОЦ, и три, сделанных с монет, которые были выпущены в честь открытия синагоги в 2000 году.
NFT-токены, согласно предоставленной главным раввинатом информации, продаются на сетевой платформе OpenSea. Три токена в виде платиновой монеты продаются за 0,5 единицы цифровой валюты Etherium, что эквивалентно 1370,08 долларов, тридцать "золотых монет" - за 274,01 долларов, или 0,1 единицы Etherium, а 100 "серебряных" - за 27,40 долларов (0,01 Etherium). 3D-модель синагоги в Марьиной Роще выставлена на аукцион со стартовой ценой в 1,5 WETH (4110,23 долларов).
Инициатором проекта выступил руководитель еврейской студенческой общины Высшей школы экономики (ВШЭ) раввин Моти Кантор, который рассказал РИА Новости, что созданные токены действительно "кошерны".
"NFT-токены в последнее время получили широкое распространение. И тот, кто приобретет токен, созданный на основе интерьеров МЕОЦа, не просто получает в собственность цифровую версию объекта, что дорог сердцу каждого еврея – он еще и совершает цдаку (благотворительность – ред.), потому что все вырученные от продажи NFT средства идут на цели благотворительности", - цитирует сообщение Берла Лазара.
NFT (non-fungible tokens) - невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейновой сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.
Ни взломать, ни подменить: объясняем почему блокчейн и NFT так популярны - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря 2021, 12:00Мы все умрём. Но это не точно
Ни взломать, ни подменить: объясняем, почему блокчейн и NFT так популярныМемы продаются на NFT-аукционах за сотни тысяч долларов, а слово "блокчейн" в названии компании повышает ее стоимость в разы — почему все так помешались на этих технологиях? Блокчейн считают практически неуязвимой технологией. Если это так, почему криптовалюта все еще в "тени"? Банки, доставка, люксовые бренды: где уже активно используют блокчейн?
 
РелигияБерл Лазар
 
 
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