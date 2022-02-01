https://ria.ru/20220201/token-1770462499.html

Московская синагога создала первые в мире "кошерные" NFT-токены

Московская синагога создала первые в мире "кошерные" NFT-токены - РИА Новости, 01.02.2022

Московская синагога создала первые в мире "кошерные" NFT-токены

Группа раввинов под руководством главного раввина России Берла Лазара создала "кошерные" NFT-токены на основе интерьеров синагоги в Марьиной Роще, их покупка... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:46

2022-02-01T12:46

2022-02-01T12:46

религия

берл лазар

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Группа раввинов под руководством главного раввина России Берла Лазара создала "кошерные" NFT-токены на основе интерьеров синагоги в Марьиной Роще, их покупка автоматически становится совершением заповеданной для иудея благотворительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного раввина."Группа молодых раввинов, действующая под духовным руководством главного раввина России Берла Лазара, выпустила первую в мире коллекцию NFT-токенов, созданных на основе предметов убранства синагоги. Уникальная коллекция токенов разработана на основе 3D-моделей интерьеров "Московского еврейского общинного центра" в Марьиной роще", - говорится в сообщении.В коллекцию вошли четыре токена, созданных на основе интерьеров МЕОЦ, и три, сделанных с монет, которые были выпущены в честь открытия синагоги в 2000 году.NFT-токены, согласно предоставленной главным раввинатом информации, продаются на сетевой платформе OpenSea. Три токена в виде платиновой монеты продаются за 0,5 единицы цифровой валюты Etherium, что эквивалентно 1370,08 долларов, тридцать "золотых монет" - за 274,01 долларов, или 0,1 единицы Etherium, а 100 "серебряных" - за 27,40 долларов (0,01 Etherium). 3D-модель синагоги в Марьиной Роще выставлена на аукцион со стартовой ценой в 1,5 WETH (4110,23 долларов).Инициатором проекта выступил руководитель еврейской студенческой общины Высшей школы экономики (ВШЭ) раввин Моти Кантор, который рассказал РИА Новости, что созданные токены действительно "кошерны"."NFT-токены в последнее время получили широкое распространение. И тот, кто приобретет токен, созданный на основе интерьеров МЕОЦа, не просто получает в собственность цифровую версию объекта, что дорог сердцу каждого еврея – он еще и совершает цдаку (благотворительность – ред.), потому что все вырученные от продажи NFT средства идут на цели благотворительности", - цитирует сообщение Берла Лазара.NFT (non-fungible tokens) - невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейновой сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

https://ria.ru/20220126/nft-1769265809.html

https://ria.ru/20211211/nft-1763188548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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берл лазар