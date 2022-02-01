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ВЦИОМ: большинство россиян знают, что 1 февраля наступает год тигра
ВЦИОМ: большинство россиян знают, что 1 февраля наступает год тигра - РИА Новости, 01.02.2022
ВЦИОМ: большинство россиян знают, что 1 февраля наступает год тигра
Подавляющее большинство россиян - 94% - не отмечают китайский Новый год, но 72% знают, что 1 февраля наступает год тигра, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T03:49
2022-02-01T03:49
2022-02-01T03:49
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян - 94% - не отмечают китайский Новый год, но 72% знают, что 1 февраля наступает год тигра, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Символом наступившего года по восточному календарю 72% россиян назвали тигра или водяного тигра, следует из представленных данных. Отмечается, что женщины чаще, чем мужчины, называли символ года: 82% против 60%, 35% мужчин затруднились дать ответ или сообщили, что не знают.Большинство граждан России, или 94%, не отмечают китайский Новый год, празднуют его 5%, среди граждан старше 60 лет - 7%.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 января 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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общество, вциом, россия
ВЦИОМ: большинство россиян знают, что 1 февраля наступает год тигра
Опрос ВЦИОМ: 72 процента россиян знают, что 1 февраля наступает год тигра
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян - 94% - не отмечают китайский Новый год, но 72% знают, что 1 февраля наступает год тигра, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Символом наступившего года по восточному календарю 72% россиян назвали тигра или водяного тигра, следует из представленных данных. Отмечается, что женщины чаще, чем мужчины, называли символ года: 82% против 60%, 35% мужчин затруднились дать ответ или сообщили, что не знают.
Большинство граждан России
, или 94%, не отмечают китайский Новый год, празднуют его 5%, среди граждан старше 60 лет - 7%.
"Россияне ассоциируют празднование китайского Нового года с драконом или змеем - такие ассоциации назвал каждый десятый опрошенный (10%). С фейерверками и салютами этот праздник связывают 8% респондентов, с запуском китайских фонариков - 5%, с годом тигра - 4%. Задержку посылок из Китая ассоциируют с празднованием китайского Нового года 2% опрошенных, столько же отметили массовые гуляния и фестивали (по 2%)", - указали во ВЦИОМ.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 января 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.