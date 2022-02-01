https://ria.ru/20220201/tigr-1770403221.html

ВЦИОМ: большинство россиян знают, что 1 февраля наступает год тигра

ВЦИОМ: большинство россиян знают, что 1 февраля наступает год тигра - РИА Новости, 01.02.2022

ВЦИОМ: большинство россиян знают, что 1 февраля наступает год тигра

Подавляющее большинство россиян - 94% - не отмечают китайский Новый год, но 72% знают, что 1 февраля наступает год тигра, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T03:49

2022-02-01T03:49

2022-02-01T03:49

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян - 94% - не отмечают китайский Новый год, но 72% знают, что 1 февраля наступает год тигра, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Символом наступившего года по восточному календарю 72% россиян назвали тигра или водяного тигра, следует из представленных данных. Отмечается, что женщины чаще, чем мужчины, называли символ года: 82% против 60%, 35% мужчин затруднились дать ответ или сообщили, что не знают.Большинство граждан России, или 94%, не отмечают китайский Новый год, празднуют его 5%, среди граждан старше 60 лет - 7%.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 января 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20220201/goroskop-1770333795.html

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