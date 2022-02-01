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В России разработали семь тестов для диагностики пяти инфекций за час

В России разработали семь тестов для диагностики пяти инфекций за час - РИА Новости, 01.02.2022

В России разработали семь тестов для диагностики пяти инфекций за час

В прошлом году в России создали семь тестов, способных определить наличие пяти различных инфекций в организме за час, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:50

2022-02-01T15:50

2022-02-01T16:36

общество

медицина

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В прошлом году в России создали семь тестов, способных определить наличие пяти различных инфекций в организме за час, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Выступая на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития России, замглавы правительства рассказала о проекте "Санитарный щит страны"."В 2021 году разработаны семь тестов для диагностики пяти инфекций за 60 минут, четыре уже внедрены в производство, два — в стадии внедрения", — сказала она.По ее словам, в стране обеспечили функционирование 14 центров секвенирования и оборудовали восемь новых. Также Голикова анонсировала создание в этом году четырех платформ для быстрого создания вакцин от новых заболеваний.Вице-премьер добавила, что уже к 2024 году 80 процентов россиян смогут сдать тест на инфекции в течение 24 часов. Власти планируют внедрить быстрые системы для проверки наличия в организме возбудителей 43 болезней, что позволит ускорить оказание помощи.Инициатива "Санитарный щит страны" реализуется по поручению президента России Владимира Путина как мера для борьбы с пандемией COVID-19 и предотвращения подобных вызовов в будущем.За два года жертвами коронавирусной инфекции стали 332 012 россиян. Выздоровели 10 288 582 человек, за последние сутки — 40 301.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 373 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770445527.html

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общество, медицина, татьяна голикова, здоровье - общество, россия