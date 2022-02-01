https://ria.ru/20220201/testy-1770503304.html
В России разработали семь тестов для диагностики пяти инфекций за час
В России разработали семь тестов для диагностики пяти инфекций за час - РИА Новости, 01.02.2022
В России разработали семь тестов для диагностики пяти инфекций за час
В прошлом году в России создали семь тестов, способных определить наличие пяти различных инфекций в организме за час, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:50
2022-02-01T15:50
2022-02-01T16:36
общество
медицина
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767924189_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_6ebcf7fe8d2d920ec95fceedae120f3d.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В прошлом году в России создали семь тестов, способных определить наличие пяти различных инфекций в организме за час, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Выступая на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития России, замглавы правительства рассказала о проекте "Санитарный щит страны"."В 2021 году разработаны семь тестов для диагностики пяти инфекций за 60 минут, четыре уже внедрены в производство, два — в стадии внедрения", — сказала она.По ее словам, в стране обеспечили функционирование 14 центров секвенирования и оборудовали восемь новых. Также Голикова анонсировала создание в этом году четырех платформ для быстрого создания вакцин от новых заболеваний.Вице-премьер добавила, что уже к 2024 году 80 процентов россиян смогут сдать тест на инфекции в течение 24 часов. Власти планируют внедрить быстрые системы для проверки наличия в организме возбудителей 43 болезней, что позволит ускорить оказание помощи.Инициатива "Санитарный щит страны" реализуется по поручению президента России Владимира Путина как мера для борьбы с пандемией COVID-19 и предотвращения подобных вызовов в будущем.За два года жертвами коронавирусной инфекции стали 332 012 россиян. Выздоровели 10 288 582 человек, за последние сутки — 40 301.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 373 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770445527.html
https://ria.ru/20220201/udalenka-1770485525.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767924189_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_164cc3cce42c5429f25a7e258d8af5fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, медицина, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
15:50 01.02.2022 (обновлено: 16:36 01.02.2022)
В России разработали семь тестов для диагностики пяти инфекций за час
В России в 2021 году разработали семь тестов для диагностики пяти инфекций за час
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
В прошлом году в России создали семь тестов, способных определить наличие пяти различных инфекций в организме за час, заявила
вице-премьер Татьяна Голикова.
Выступая на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития России
, замглавы правительства рассказала о проекте "Санитарный щит страны".
"В 2021 году разработаны семь тестов для диагностики пяти инфекций за 60 минут, четыре уже внедрены в производство, два — в стадии внедрения", — сказала она.
По ее словам, в стране обеспечили функционирование 14 центров секвенирования и оборудовали восемь новых. Также Голикова анонсировала создание в этом году четырех платформ для быстрого создания вакцин от новых заболеваний.
Вице-премьер добавила, что уже к 2024 году 80 процентов россиян смогут сдать тест на инфекции в течение 24 часов. Власти планируют внедрить быстрые системы для проверки наличия в организме возбудителей 43 болезней, что позволит ускорить оказание помощи.
Инициатива "Санитарный щит страны" реализуется по поручению президента России Владимира Путина как мера для борьбы с пандемией COVID-19 и предотвращения подобных вызовов в будущем.
За два года жертвами коронавирусной инфекции стали 332 012 россиян. Выздоровели 10 288 582 человек, за последние сутки — 40 301.
В мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается более 373 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
, Франции
и Великобритании
. Россия занимает в этом списке шестое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.