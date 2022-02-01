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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220201/teaser-1770457185.html
Вышел первый тизер фильма "Воланд" со Снигирь и Цыгановым
Вышел первый тизер фильма "Воланд" со Снигирь и Цыгановым - РИА Новости, 01.02.2022
Вышел первый тизер фильма "Воланд" со Снигирь и Цыгановым
На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликовали первый тизер трейлера фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:25
2022-02-01T16:25
культура
новости культуры
кино и сериалы
москва
марат башаров
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алексей гуськов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликовали первый тизер трейлера фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". События к картине происходят в Москве 1930-х годов. Известный писатель на взлете карьере неожиданно становится изгоем. Спектакль по его пьесе снимают, а коллеги избегают встречи. В этот момент он знакомится с Маргаритой. Она становится его музой и возлюбленной и вдохновляет на создание нового романа, в котором главный герой — таинственный Воланд.Увлекшись работой, писатель перестает замечать, как вымысел и реальность превращаются в одно целое. Режиссер картины — Михаил Локшин, снявший "Серебряные коньки". В ролях Мастера и Маргариты на экране появятся Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.Вместе с ними в экранизации знаменитого романа Булгакова также задействованы Юрий Колокольников, Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Евгений Князев, Валерий Кухарешин и другие. Роль Воланда в картине исполнил немецкий актер Аугуст Диль, которые ранее снялся в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино, "Тайной жизни" Терренса Малика и других проектах. Премьера фильма состоится 1 января 2023 года.
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новости культуры, кино и сериалы, москва, марат башаров, михаил булгаков, алексей гуськов, евгений цыганов, юлия снигирь
16:25 01.02.2022
 
Вышел первый тизер фильма "Воланд" со Снигирь и Цыгановым

Вышел первый тизер фильма "Воланд" со Снигирь и Цыгановым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликовали первый тизер трейлера фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
События к картине происходят в Москве 1930-х годов. Известный писатель на взлете карьере неожиданно становится изгоем. Спектакль по его пьесе снимают, а коллеги избегают встречи. В этот момент он знакомится с Маргаритой. Она становится его музой и возлюбленной и вдохновляет на создание нового романа, в котором главный герой — таинственный Воланд.
Увлекшись работой, писатель перестает замечать, как вымысел и реальность превращаются в одно целое.
Режиссер картины — Михаил Локшин, снявший "Серебряные коньки". В ролях Мастера и Маргариты на экране появятся Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.
Вместе с ними в экранизации знаменитого романа Булгакова также задействованы Юрий Колокольников, Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Евгений Князев, Валерий Кухарешин и другие.
Роль Воланда в картине исполнил немецкий актер Аугуст Диль, которые ранее снялся в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино, "Тайной жизни" Терренса Малика и других проектах.
Премьера фильма состоится 1 января 2023 года.
Актер Евгений Цыганов в роли Мастера, актер Евгений Князев в роли Берлиоза и режиссер Михаил Локшин на съемочной площадке фильма Воланд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 18:31Культура
Стало известно, когда выйдет фильм "Воланд"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыМоскваМарат БашаровМихаил БулгаковАлексей ГуськовЕвгений ЦыгановЮлия Снигирь
 
 
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