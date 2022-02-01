https://ria.ru/20220201/tashkent-1770514307.html

Жительница Ташкента, бросившая дочь к медведю, стоит на учете у психиатра

Жительница Ташкента, бросившая дочь к медведю, стоит на учете у психиатра - РИА Новости, 01.02.2022

Жительница Ташкента, бросившая дочь к медведю, стоит на учете у психиатра

Женщина, перекинувшая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:37

2022-02-01T16:37

2022-02-01T19:24

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ТАШКЕНТ, 1 фев – РИА Новости. Женщина, перекинувшая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генпрокуратуры Узбекистана.Ранее пресс-служба зоопарка Ташкента сообщила, что в пятницу женщина перекинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю. Хищник ребенка не тронул, девочка пострадала от падения с высоты почти пять метров. Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы. У девочки диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга."Женщина состоит на учете психоневрологического диспансера с июля 2021 года", - сказал представитель генпрокуратуры.Он уточнил, что в рамках возбужденного уголовного дела в целях определения психического состояния обвиняемой также назначена судебно-психиатрическая экспертиза. В настоящий момент она заключена под стражу.Ранее министерство по поддержке махалли и семьи Узбекистана сообщало, что мать девочки находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа. По данным ведомства, женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь. Первоначально сообщалось, что женщина в настоящий момент является безработной, затем министерство уточнило, что она преподает в одном из вузов Ташкента.В настоящий момент девочка находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное. Второй ребенок женщины - шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.

https://ria.ru/20220131/tashkent-1770270669.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/zoopark-1770379731.html

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