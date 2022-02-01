16:37 01.02.2022 (обновлено: 19:24 01.02.2022)
Жительница Ташкента, бросившая дочь к медведю, стоит на учете у психиатра
Женщина, бросившая в зоопарке Ташкента дочь к медведю, состоит на учете в психдиспансере
Медведь. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 1 фев – РИА Новости. Женщина, перекинувшая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генпрокуратуры Узбекистана.
Ранее пресс-служба зоопарка Ташкента сообщила, что в пятницу женщина перекинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю. Хищник ребенка не тронул, девочка пострадала от падения с высоты почти пять метров. Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы. У девочки диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
"Женщина состоит на учете психоневрологического диспансера с июля 2021 года", - сказал представитель генпрокуратуры.
Он уточнил, что в рамках возбужденного уголовного дела в целях определения психического состояния обвиняемой также назначена судебно-психиатрическая экспертиза. В настоящий момент она заключена под стражу.
Ранее министерство по поддержке махалли и семьи Узбекистана сообщало, что мать девочки находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа. По данным ведомства, женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь. Первоначально сообщалось, что женщина в настоящий момент является безработной, затем министерство уточнило, что она преподает в одном из вузов Ташкента.
В настоящий момент девочка находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное. Второй ребенок женщины - шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.