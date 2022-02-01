https://ria.ru/20220201/tarif-1770397597.html

В России вырос тариф для большегрузов в системе "Платон"

В России вырос тариф для большегрузов в системе "Платон" - РИА Новости, 01.02.2022

В России вырос тариф для большегрузов в системе "Платон"

Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года проиндексирован на 20 копеек и составляет 2,54... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T00:41

2022-02-01T00:41

2022-02-01T00:41

экономика

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года проиндексирован на 20 копеек и составляет 2,54 рубля за километр пробега, сообщал ранее Росавтодор.Ранее размер платы в рамках госсистемы составлял 2,34 рубля за километр пути. Начиная с 2022 года, согласно постановлению, тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год.По данным Росавтодора, на сегодняшний день почти 700 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в "Платоне" более 1,5 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.С помощью госсистемы "Платон", работающей с ноября 2015 года, Федеральный дорожный фонд уже пополнился на 159 миллиардов рублей. На эти деньги, в частности, с 2020 по 2022 годы в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 километров автодорог, а в 44 субъектах РФ – капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.

https://ria.ru/20211130/transponder-1761438314.html

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экономика, россия