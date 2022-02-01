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Туризм
https://ria.ru/20220201/tailand-1770458900.html
Таиланд возобновил регистрацию на бескарантинный въезд туристов
Таиланд возобновил регистрацию на бескарантинный въезд туристов - РИА Новости, 01.02.2022
Таиланд возобновил регистрацию на бескарантинный въезд туристов
Таиланд возобновил во вторник регистрацию на въезд в страну по бескарантинной программе Test&Go для полностью привитых от COVID-19 иностранных путешественников. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:30
2022-02-01T17:30
туризм
бангкок
пхукет (остров)
новости - туризм
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мид таиланда
регистрация
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БАНГКОК, 1 фев — РИА Новости. Таиланд возобновил во вторник регистрацию на въезд в страну по бескарантинной программе Test&amp;Go для полностью привитых от COVID-19 иностранных путешественников.Королевство теперь открыто для вакцинированных граждан всех стран мира, в том числе и для россиян. Но только получивших две дозы "Спутника V", другие отечественные препараты пока не признаны."Несмотря на все ограничения, россияне весь декабрь и январь занимали твердое первое место по количеству туристических заездов в Таиланд среди граждан всех стран, и при этом с большим отрывом", — сказала РИА Новости Марати Налита Анамо, заместитель официального представителя правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19."Условия Test&amp;Go после возобновления немного отличаются от прежних: теперь необходим не один ПЦР-тест по прибытии, а два, и второй сдается на пятый день каникул", — добавила она.Тем не менее между первым и вторым тестом, при отрицательном результате первого, путешественник может свободно передвигаться по стране, уточнила Марати Налита Анамо.При регистрации обязателен заказ и предоплата спецгостиниц. При этом отели могут располагаться в разных городах и провинциях. "Например, первый тест делается в Бангкоке, а второй в Паттайе или на Пхукете, и наоборот", — пояснила Налита Анамо.В случае, если поездка в Таиланд короче пяти дней, путешественник должен при регистрации в приложении Thailand Pass загрузить туда скан своего обратного или транзитного авиабилета с датой вылета. "Тогда не придется заказывать и оплачивать отель на пятый день и второй ПЦР-тест", — уточнила Налита Анамо.После выполнения всех действий получение разрешения на въезд в королевство по бескарантинной схеме займет от трех до семи рабочих дней, пояснила она.Напомним, регистрация на Test&amp;Go была временно прекращена 22 декабря 2021 года в связи с распространением в мире штамма коронавируса "омикрон".Возобновляется для россиян и въезд по схеме "Песочницы". Помимо Пхукета, с 1 февраля в Thailand Pass в ней участвует ряд других туристических зон юга и восточного побережья страны, в том числе в курортный город Паттайя и прилегающий к нему район Бангламунг. Теперь, по новым правилам, турист может в течение первых семи дней переехать из одной "песочницы" в другую. Для россиян, получивших только одну прививку двухкомпонентного "Спутника V" или вакцинированных другими российскими препаратами, не признанными Таиландом, остается обязательным семидневный карантин. Для непривитых срок изоляции составляет 10 дней.Кроме того, для въезда в Таиланд по-прежнему остается необходимой медицинская страховка с суммой покрытия не менее 50 тысяч долларов.
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бангкок, пхукет (остров), новости - туризм, туристы, мид таиланда, регистрация, туризм, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", сертификат о вакцинации
17:30 01.02.2022
 
Таиланд возобновил регистрацию на бескарантинный въезд туристов

Россияне теперь могут поехать в Таиланд по бескарантинной программе Test&Go

© Depositphotos / TzidoТуристы на Каосан роуд в Бангкоке
Туристы на Каосан роуд в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / Tzido
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БАНГКОК, 1 фев — РИА Новости. Таиланд возобновил во вторник регистрацию на въезд в страну по бескарантинной программе Test&Go для полностью привитых от COVID-19 иностранных путешественников.
Королевство теперь открыто для вакцинированных граждан всех стран мира, в том числе и для россиян. Но только получивших две дозы "Спутника V", другие отечественные препараты пока не признаны.
"Несмотря на все ограничения, россияне весь декабрь и январь занимали твердое первое место по количеству туристических заездов в Таиланд среди граждан всех стран, и при этом с большим отрывом", — сказала РИА Новости Марати Налита Анамо, заместитель официального представителя правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19.
"Условия Test&Go после возобновления немного отличаются от прежних: теперь необходим не один ПЦР-тест по прибытии, а два, и второй сдается на пятый день каникул", — добавила она.
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Тем не менее между первым и вторым тестом, при отрицательном результате первого, путешественник может свободно передвигаться по стране, уточнила Марати Налита Анамо.
При регистрации обязателен заказ и предоплата спецгостиниц. При этом отели могут располагаться в разных городах и провинциях. "Например, первый тест делается в Бангкоке, а второй в Паттайе или на Пхукете, и наоборот", — пояснила Налита Анамо.
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В случае, если поездка в Таиланд короче пяти дней, путешественник должен при регистрации в приложении Thailand Pass загрузить туда скан своего обратного или транзитного авиабилета с датой вылета. "Тогда не придется заказывать и оплачивать отель на пятый день и второй ПЦР-тест", — уточнила Налита Анамо.
После выполнения всех действий получение разрешения на въезд в королевство по бескарантинной схеме займет от трех до семи рабочих дней, пояснила она.
Напомним, регистрация на Test&Go была временно прекращена 22 декабря 2021 года в связи с распространением в мире штамма коронавируса "омикрон".
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Возобновляется для россиян и въезд по схеме "Песочницы". Помимо Пхукета, с 1 февраля в Thailand Pass в ней участвует ряд других туристических зон юга и восточного побережья страны, в том числе в курортный город Паттайя и прилегающий к нему район Бангламунг. Теперь, по новым правилам, турист может в течение первых семи дней переехать из одной "песочницы" в другую.
Для россиян, получивших только одну прививку двухкомпонентного "Спутника V" или вакцинированных другими российскими препаратами, не признанными Таиландом, остается обязательным семидневный карантин. Для непривитых срок изоляции составляет 10 дней.
Кроме того, для въезда в Таиланд по-прежнему остается необходимой медицинская страховка с суммой покрытия не менее 50 тысяч долларов.
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Вчера, 18:06Туризм
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