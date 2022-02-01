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Москвичка отсудила компенсацию за просроченный сырок

Москвичка отсудила компенсацию за просроченный сырок - РИА Новости, 01.02.2022

Москвичка отсудила компенсацию за просроченный сырок

Москвичка отсудила 17,5 тысячи рублей компенсации за купленный в "Перекрестке" просроченный сырок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T03:15

2022-02-01T03:15

2022-02-01T05:15

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москвичка отсудила 17,5 тысячи рублей компенсации за купленный в "Перекрестке" просроченный сырок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.Согласно материалам дела, женщина купила в магазине детское питание, сырок, масло и кокос, а уже дома обнаружила, что срок годности у всех продуктов истек. Сырок был просрочен на четыре дня, кокос - более чем на месяц.Администрация магазина вернула ей деньги, но отказалась платить дополнительную компенсацию. Тогда женщина пошла в суд с иском о компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя.В итоге суд согласился, что "действия продавца по реализации продовольственного товара с истекшим сроком годности являются неправомерными", и указал, что размер компенсации морального вреда не зависит от размера возмещения имущественного вреда.Суд обязал магазин выплатить женщине 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, дополнительно еще 2,5 тысячи рублей штрафа за то, что не компенсировал вред добровольно, 10 тысяч рублей - компенсацию расходов на юриста. Помимо этого, "Перекресток" обязан оплатить госпошлюну в бюджет.Представитель магазина оспорил решение, назвав его необоснованным, но суд напомнил, что законом установлена презумпция причинения морального вреда потребителю вследствие нарушения его прав, "в связи с чем потерпевший освобожден от необходимости доказывания в суде факта своих физических или нравственных страданий"."Судебная коллегия оставила решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/yanao-1768398107.html

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общество, россия