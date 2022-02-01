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Переговоры с Ираном по СВПД находятся на "финальном этапе", заявили в США
Переговоры с Ираном по СВПД находятся на "финальном этапе", заявили в США - РИА Новости, 01.02.2022
Переговоры с Ираном по СВПД находятся на "финальном этапе", заявили в США
Переговоры с Ираном по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе находятся на финальном этапе, у сторон... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T00:18
2022-02-01T00:18
2022-02-01T00:23
в мире
сша
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Переговоры с Ираном по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе находятся на финальном этапе, у сторон осталось не более нескольких недель, чтобы достичь соглашения, заявил в понедельник представитель госдепартамента США высокого ранга."Мы сейчас находимся на финальном отрезке пути. Как мы уже говорили, эти (переговоры) не могут продолжаться вечно. Это не предсказание, не угроза и не искусственно установленные сроки. Это всего лишь требование, которое мы донесли до Ирана и до всех членов группы "5+1", - сказал представитель американского дипведомства в ходе телефонного брифинга.По его словам, на возвращение сторон к выполнению условий иранской ядерной сделки остается не более нескольких недель. Представитель госдепа добавил, что Тегерану необходимо принять политическое решение относительно того, намерен ли он вернуться в СВПД.
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в мире, сша, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
00:18 01.02.2022 (обновлено: 00:23 01.02.2022)
Переговоры с Ираном по СВПД находятся на "финальном этапе", заявили в США
В госдепе заявили, что переговоры с Ираном по СВПД находятся на "финальном этапе"