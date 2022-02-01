https://ria.ru/20220201/studenty-1770507963.html

Мишустин призвал привлекать в Россию иностранных студентов

Мишустин призвал привлекать в Россию иностранных студентов - РИА Новости, 01.02.2022

Мишустин призвал привлекать в Россию иностранных студентов

Необходимо создать гибкий и оперативный инструментарий для привлечения в Россию иностранных студентов, а также обеспечить условия для притока из-за рубежа... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:12

2022-02-01T16:12

2022-02-01T16:12

россия

в мире

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Необходимо создать гибкий и оперативный инструментарий для привлечения в Россию иностранных студентов, а также обеспечить условия для притока из-за рубежа высококлассных специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще одна существенная задача - это привлечение в Россию из-за рубежа квалифицированных кадров и талантливых молодых людей, которые, получив у нас образование, останутся здесь работать", - сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ.Мишустин подчеркнул, что это особенно важно для развития экономики страны, продвижения интересов России на постсоветском пространстве."Необходимо создать гибкий и оперативный инструментарий, который поможет заинтересовать молодежь в обучении в России. Обеспечить условия для притока из-за рубежа высококлассных специалистов, инвесторов и стартапов", - сказал он."Нужно сформировать и единую систему управления миграционными процессами, чтобы чётко понимать, как они влияют на социально-экономическое положение дел в стране, какова потребность в трудовых ресурсов", - добавил премьер.На решение этих вопросов нацелена инициатива "Россия - привлекательная для учебы и работы страна", которая, в частности, предполагает внедрение грантовой поддержки для талантливых иностранных студентов, заметил Мишустин.

https://na.ria.ru/20211020/inostrannye_studenty-1755381527.html

https://ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746530017.html

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россия, в мире, михаил мишустин