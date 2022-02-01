Мишустин призвал привлекать в Россию иностранных студентов
Премьер Мишустин призвал привлекать в Россию иностранных студентов
Аудитория в университете
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Необходимо создать гибкий и оперативный инструментарий для привлечения в Россию иностранных студентов, а также обеспечить условия для притока из-за рубежа высококлассных специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще одна существенная задача - это привлечение в Россию из-за рубежа квалифицированных кадров и талантливых молодых людей, которые, получив у нас образование, останутся здесь работать", - сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ.
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Мишустин подчеркнул, что это особенно важно для развития экономики страны, продвижения интересов России на постсоветском пространстве.
"Необходимо создать гибкий и оперативный инструментарий, который поможет заинтересовать молодежь в обучении в России. Обеспечить условия для притока из-за рубежа высококлассных специалистов, инвесторов и стартапов", - сказал он.
"Нужно сформировать и единую систему управления миграционными процессами, чтобы чётко понимать, как они влияют на социально-экономическое положение дел в стране, какова потребность в трудовых ресурсов", - добавил премьер.
На решение этих вопросов нацелена инициатива "Россия - привлекательная для учебы и работы страна", которая, в частности, предполагает внедрение грантовой поддержки для талантливых иностранных студентов, заметил Мишустин.