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Президент Гвинеи-Бисау заявил, что стрельба в столице длилась пять часов
Президент Гвинеи-Бисау заявил, что стрельба в столице длилась пять часов - РИА Новости, 01.02.2022
Президент Гвинеи-Бисау заявил, что стрельба в столице длилась пять часов
Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало заявил, что стрельба в столице Бисау длилась несколько часов, есть погибшие. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T22:44
2022-02-01T22:44
2022-02-01T23:48
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало заявил, что стрельба в столице Бисау длилась несколько часов, есть погибшие.При этом президент отметил, что находится во дворце, а в столицу возвращается спокойствие."Ситуация взята под контроль", — сказал он.Ранее СМИ сообщили, что звуки стрельбы раздались возле здания правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где проходило внеочередное заседание Совета министров с участием президента и премьера. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ранее назвало происходящие в стране события попыткой госпереворота.Как сообщили РИА Новости в посольстве России, в городе после начала перестрелки остановилась работа аэропорта, банков, госучреждений и коммерческих предприятий. Там отметили, что пока ни одна из политических сил Гвинеи-Бисау ответственность за штурм дома правительства на себя не взяла. Группа нападавших была в штатском, а вооружены они были автоматами и гранатометами.
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в мире, гвинея-бисау, протесты, бисау
22:44 01.02.2022 (обновлено: 23:48 01.02.2022)
Президент Гвинеи-Бисау заявил, что стрельба в столице длилась пять часов
Президент Гвинеи-Бисау Эмбало заявил, что стрельба в столице длилась пять часов