https://ria.ru/20220201/stoimost-1770407552.html

Реготделение ЕР попросило Мурашко разрешить проблему стоимости ПЦР-тестов

Реготделение ЕР попросило Мурашко разрешить проблему стоимости ПЦР-тестов - РИА Новости, 01.02.2022

Реготделение ЕР попросило Мурашко разрешить проблему стоимости ПЦР-тестов

Фракция "Единая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T06:14

2022-02-01T06:14

2022-02-01T06:37

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать разрешение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов.Авторы проекта постановления об обращении заксобрания Санкт-Петербурга к министру здравоохранения, которое имеется в распоряжении РИА Новости, также призвали рассмотреть возможность расширить перечень жизненно необходимых препаратов, чтобы не допустить роста стоимости лекарств, необходимых для лечения COVID-19.Как отмечается в документе, в петербургских аптеках стоимость ПЦР-тестов варьируется в пределах от 646 до 3 тысяч рублей. При сдаче теста в специализированной медорганизации цены также варьируются от 1,2 тысячи рублей и выше, при этом в отдельных случаях цена повышается за скорость предоставления результата исследования, так называемый экспресс-тест, что увеличивает стоимость анализа не менее чем в 1,5 раза.Такая проблема, уточняют депутаты, актуальна не только для Санкт-Петербурга, но и для любого региона, которые находятся на пороге очередной волны распространения новой коронавируса.Рост цен на данную категорию товаров осуществляет Федеральная антимонопольная служба, однако высокая степень социальной чувствительности этого вопроса требует вмешательства иных органов государственной власти и особой проработки, полагают авторы проекта обращения.Кроме этого, у единороссов вызывает беспокойство и различие в стоимости первоочередных препаратов для лечения коронавируса, так как "новые вызовы, новые штаммы, новые угрозы требуют оперативного реагирования на возможную корректировку лечения, как следствие, корректировку предназначенных для лечения и профилактики лекарственных препаратов".

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