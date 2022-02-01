https://ria.ru/20220201/ssha-1770585932.html

Небензя: Россия хочет сотрудничать с США по более широкому кругу вопросов

Небензя: Россия хочет сотрудничать с США по более широкому кругу вопросов - РИА Новости, 01.02.2022

Небензя: Россия хочет сотрудничать с США по более широкому кругу вопросов

Россия хотела бы сотрудничать с США по более широкому кругу вопросов, но Вашингтон сузил число тем для взаимодействия, заявил на брифинге постпред РФ при ООН... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T23:23

2022-02-01T23:23

2022-02-01T23:23

сша

в мире

россия

василий небензя

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ООН, 1 фев – РИА Новости. Россия хотела бы сотрудничать с США по более широкому кругу вопросов, но Вашингтон сузил число тем для взаимодействия, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы хотели бы иметь сотрудничество с США по более широком кругу вопросов. Но это был не наш выбор сузить это сотрудничество только до сфер, где у нас общие интересы, либо где у США только свои интересы", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20220201/agressiya-1770577120.html

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сша, в мире, россия, василий небензя