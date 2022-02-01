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В Минске назвали действия США в Восточной Европе политизированными

В Минске назвали действия США в Восточной Европе политизированными - РИА Новости, 01.02.2022

В Минске назвали действия США в Восточной Европе политизированными

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что ни американским дипломатам, ни дипломатам других государств в стране ничего не угрожает. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:44

2022-02-01T10:44

2022-02-01T10:57

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МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что ни американским дипломатам, ни дипломатам других государств в стране ничего не угрожает.Ранее государственный департамент отдал распоряжение членам семей государственных служащих США в Белоруссии покинуть страну. Как отмечалось в сообщении, на фоне "необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности" России у границы с Украиной граждане США в Белоруссии или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе "непредсказуема"."Беларусь не первая страна, где был изменен режим работы загранучреждений США. Принимать такие решения – право американской стороны. Мы на это смотрим спокойно. Будем, как и ранее, выполнять все свои обязательства по защите дипломатических представительств. Так что ни американским, ни каким-либо другим дипломатам здесь ничего не угрожает. По многим рейтингам Беларусь – гораздо более безопасная и гостеприимная страна, чем США", - заявил Глаз.По его словам, "жизнь показывает, что американская сторона не владеет ситуацией в нашем регионе". "И в последнее время принимает решения, очень далекие от реальности, без серьезной и объективной оценки истинного положения дел. В их основе лежит сугубо политизированный подход и стремление в своих интересах искусственно нагнетать ситуацию, провоцировать истерию", - сказал пресс-секретарь.Он подчеркнул, что "это взаимосвязанные шаги". "В этом же ряду, например, вчерашняя инициатива американской дипломатии совершенно безосновательно созвать заседание Совета безопасности ООН. По сути, чтобы наделать шума и озвучить некие нелепые, не подкрепленные никакими фактами утверждения", - добавил Глаз.

https://ria.ru/20220201/semi-1770404284.html

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