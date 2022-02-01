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Состояние российских миллиардеров с начала года снизилось на 5%
Состояние российских миллиардеров с начала года снизилось на 5% - РИА Новости, 01.02.2022
Состояние российских миллиардеров с начала года снизилось на 5%
Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на 18 миллиардов долларов, то есть на 4,6%, а больше всех потерял Геннадий Тимченко,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:46
2022-02-01T10:46
экономика
новолипецкий металлургический комбинат
роман абрамович
металлоинвест
мегафон
виктор вексельберг
леонид михельсон
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на 18 миллиардов долларов, то есть на 4,6%, а больше всех потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", он стал беднее на 2,53 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 27 граждан РФ. Общая сумма денег российских миллиардеров составляет на 1 февраля 370,7 миллиарда долларов - таким образом, только за прошедший месяц они в совокупности потеряли более 4,6%.Самый богатый человек РФ - совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние сократилось на 1,65 миллиардов долларов, до 30,8 миллиарда. Также заметно уменьшилось состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова - на 1,67 миллиарда долларов, до 27,2 миллиарда. При этом он занимает третью строчку рейтинга.Второе место в рейтинге занимает один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, с начала года он стал беднее на 617 миллионов долларов, его состояние составило 30,2 миллиарда. Четвертую строчку рейтинга занимает бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на 1,18 миллиарда, до 26,8 миллиарда долларов. Пятый в списке - совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 280 миллионов долларов, до 22,5 миллиарда.Шестой в списке самых богатых - Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") - с начала года его состояние снизилось на 459 миллионов долларов, и сейчас оно на уровне 20,8 миллиарда. Седьмое место занимает Тимченко (19,9 миллиарда), он стал беднее на 2,53 миллиарда долларов. На восьмом месте - бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 408 миллионов долларов, до 17,9 миллиарда.На девятом месте в списке находится основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние уменьшилось с начала года на 652 миллиона долларов и составило 17,8 миллиарда. Десятку лидеров рейтинга закрывает Роман Абрамович (Evraz), чье состояние уменьшилось на 1,08 миллиарда и составило 16,9 миллиарда долларов.
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экономика, новолипецкий металлургический комбинат, роман абрамович, металлоинвест, мегафон, виктор вексельберг, леонид михельсон, россия
10:46 01.02.2022
 
Состояние российских миллиардеров с начала года снизилось на 5%

BBI: состояние российских миллиардеров с начала года снизилось на 18 миллиардов долларов

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на 18 миллиардов долларов, то есть на 4,6%, а больше всех потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", он стал беднее на 2,53 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 27 граждан РФ. Общая сумма денег российских миллиардеров составляет на 1 февраля 370,7 миллиарда долларов - таким образом, только за прошедший месяц они в совокупности потеряли более 4,6%.
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3 января, 16:27В мире
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Самый богатый человек РФ - совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние сократилось на 1,65 миллиардов долларов, до 30,8 миллиарда. Также заметно уменьшилось состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова - на 1,67 миллиарда долларов, до 27,2 миллиарда. При этом он занимает третью строчку рейтинга.
Второе место в рейтинге занимает один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, с начала года он стал беднее на 617 миллионов долларов, его состояние составило 30,2 миллиарда. Четвертую строчку рейтинга занимает бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на 1,18 миллиарда, до 26,8 миллиарда долларов. Пятый в списке - совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 280 миллионов долларов, до 22,5 миллиарда.
Шестой в списке самых богатых - Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") - с начала года его состояние снизилось на 459 миллионов долларов, и сейчас оно на уровне 20,8 миллиарда. Седьмое место занимает Тимченко (19,9 миллиарда), он стал беднее на 2,53 миллиарда долларов. На восьмом месте - бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 408 миллионов долларов, до 17,9 миллиарда.
На девятом месте в списке находится основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние уменьшилось с начала года на 652 миллиона долларов и составило 17,8 миллиарда. Десятку лидеров рейтинга закрывает Роман Абрамович (Evraz), чье состояние уменьшилось на 1,08 миллиарда и составило 16,9 миллиарда долларов.
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ЭкономикаНоволипецкий металлургический комбинатРоман АбрамовичМеталлоинвестМегафонВиктор ВексельбергЛеонид МихельсонРоссия
 
 
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