https://ria.ru/20220201/soglasheniya-1770571982.html

Лавров призвал Блинкена принудить Киев к выполнению Минских соглашений

Лавров призвал Блинкена принудить Киев к выполнению Минских соглашений - РИА Новости, 01.02.2022

Лавров призвал Блинкена принудить Киев к выполнению Минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал вместо нагнетания агрессивной риторики и накачки вооруженных сил... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T20:44

2022-02-01T20:44

2022-02-01T20:44

в мире

сергей лавров

сша

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал вместо нагнетания агрессивной риторики и накачки вооруженных сил Украины вооружениями использовать влияние США для принуждения Киева к выполнению минских договоренностей, сообщил МИД РФ."При обсуждении ситуации на Украине Сергей Лавров призвал вместо нагнетания агрессивной риторики и накачки ВСУ различными видами вооружений использовать влияние США на украинские власти для принуждения их к полноформатному выполнению минских договоренностей", - сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора.

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770568509.html

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в мире, сергей лавров, сша, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр