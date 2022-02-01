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Лавров призвал Блинкена принудить Киев к выполнению Минских соглашений
Лавров призвал Блинкена принудить Киев к выполнению Минских соглашений - РИА Новости, 01.02.2022
Лавров призвал Блинкена принудить Киев к выполнению Минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал вместо нагнетания агрессивной риторики и накачки вооруженных сил... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:44
2022-02-01T20:44
2022-02-01T20:44
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал вместо нагнетания агрессивной риторики и накачки вооруженных сил Украины вооружениями использовать влияние США для принуждения Киева к выполнению минских договоренностей, сообщил МИД РФ."При обсуждении ситуации на Украине Сергей Лавров призвал вместо нагнетания агрессивной риторики и накачки ВСУ различными видами вооружений использовать влияние США на украинские власти для принуждения их к полноформатному выполнению минских договоренностей", - сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора.
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в мире, сергей лавров, сша, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Лавров призвал Блинкена принудить Киев к выполнению Минских соглашений
Глава МИД Лавров призвал Блинкена принудить Киев к выполнению Минских соглашений