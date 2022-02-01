https://ria.ru/20220201/sochi-1770478708.html
Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у моря в Сочи из-за смерчей
Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у моря в Сочи из-за смерчей - РИА Новости, 01.02.2022
Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у моря в Сочи из-за смерчей
Спасатели рекомендуют гостям и жителям Сочи воздержаться от отдыха у воды из-за вероятности смерчей над Черным морем, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:39
2022-02-01T14:39
2022-02-01T14:39
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КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости. Спасатели рекомендуют гостям и жителям Сочи воздержаться от отдыха у воды из-за вероятности смерчей над Черным морем, сообщает оперштаб Краснодарского края.Во вторник ГУ МЧС России по Кубани предупредило об опасности образования смерчей в Черном море на участке Магри – Веселое."Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды", – сообщает оперштаб региона.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии Сочи, из-за возможности образования смерчей пляжи курорта сейчас недоступны для посещения, а по городу курсируют группы контроля. Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, на пляжах в центральном Сочи дополнительно установлены сигнальные ленты, ограждающие вход в прибрежную зону. По информации сочинского Гидрометцентра, шторм на море сейчас составляет три балла.
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краснодарский край, сочи, гидрометцентр, новости - туризм, туристы, туризм, отдых на море
Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у моря в Сочи из-за смерчей
Спасатели рекомендуют гостям и жителям Сочи воздержаться от отдыха у моря из-за смерчей
КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости. Спасатели рекомендуют гостям и жителям Сочи воздержаться от отдыха у воды из-за вероятности смерчей над Черным морем, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Во вторник ГУ МЧС России по Кубани предупредило об опасности образования смерчей в Черном море на участке Магри – Веселое.
"Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды", – сообщает оперштаб региона.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии Сочи, из-за возможности образования смерчей пляжи курорта сейчас недоступны для посещения, а по городу курсируют группы контроля.
Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, на пляжах в центральном Сочи дополнительно установлены сигнальные ленты, ограждающие вход в прибрежную зону. По информации сочинского Гидрометцентра, шторм на море сейчас составляет три балла.