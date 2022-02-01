https://ria.ru/20220201/sochi-1770478708.html

Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у моря в Сочи из-за смерчей

Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у моря в Сочи из-за смерчей - РИА Новости, 01.02.2022

Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у моря в Сочи из-за смерчей

Спасатели рекомендуют гостям и жителям Сочи воздержаться от отдыха у воды из-за вероятности смерчей над Черным морем, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:39

2022-02-01T14:39

2022-02-01T14:39

туризм

краснодарский край

сочи

гидрометцентр

новости - туризм

туристы

туризм

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768563134_0:216:3042:1927_1920x0_80_0_0_58985134181aebbb65f983e6c27b699c.jpg

КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости. Спасатели рекомендуют гостям и жителям Сочи воздержаться от отдыха у воды из-за вероятности смерчей над Черным морем, сообщает оперштаб Краснодарского края.Во вторник ГУ МЧС России по Кубани предупредило об опасности образования смерчей в Черном море на участке Магри – Веселое."Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды", – сообщает оперштаб региона.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии Сочи, из-за возможности образования смерчей пляжи курорта сейчас недоступны для посещения, а по городу курсируют группы контроля. Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, на пляжах в центральном Сочи дополнительно установлены сигнальные ленты, ограждающие вход в прибрежную зону. По информации сочинского Гидрометцентра, шторм на море сейчас составляет три балла.

https://ria.ru/20220201/sochi-1770428173.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, сочи, гидрометцентр, новости - туризм, туристы, туризм, отдых на море