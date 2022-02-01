https://ria.ru/20220201/sobchak-1770473588.html

Собчак выиграла суд у юриста Эльнары Троицкой

Собчак выиграла суд у юриста Эльнары Троицкой - РИА Новости, 01.02.2022

Собчак выиграла суд у юриста Эльнары Троицкой

Кунцевский суд Москвы во вторник отклонил иск юриста Эльнары Троицкой, которая просила обязать Ксению Собчак удалить фрагмент видео, где она, по мнению истицы,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:47

2022-02-01T13:47

2022-02-01T13:58

общество

ксения собчак

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы во вторник отклонил иск юриста Эльнары Троицкой, которая просила обязать Ксению Собчак удалить фрагмент видео, где она, по мнению истицы, намекает на ее принадлежность к "охотницам за випами", сообщили РИА Новости в суде.На Петербургском экономическом форуме-2021 Собчак снимала в перерывах участников и посетителей, подойдя среди прочих к Троицкой с вопросом: "А вы на какую панель пришли?". Та увидела в этой фразе оскорбительный смысл и подала в суд."В удовлетворении иска о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, а также об охране изображения отказано", - сказала собеседница агентства в суде.Петербургский юрист Эльнара Троицкая требовала удалить видео с разговором с Собчак, ссылаясь на то, что ее согласие не было получено надлежащим образом. При этом, по данным СМИ, Троицкая требовала в качестве компенсации 50 миллионов рублей, но подтверждения этих данных у РИА Новости нет.Само решение Кунцевского суда Собчак прокомментировала у себя в Telegram-канале, назвав исковые требования юриста "фантастическими"."Я же говорила, что никого не обижала, и не за что на меня обижаться… На моем репортаже … перед мини-интервью с ней шел блок про охотниц за випами", - написала Собчак.Ранее она выразила сожаление, что вопрос к Троицкой оказался похож на оскорбление.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/sobchak-1764649590.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/sobchak-1757333184.html

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общество, ксения собчак