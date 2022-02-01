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Прокуратура проверяет сообщения о нашествии бродячих собак в Новгороде
Прокуратура проверяет сообщения о нашествии бродячих собак в Новгороде - РИА Новости, 01.02.2022
Прокуратура проверяет сообщения о нашествии бродячих собак в Новгороде
Прокуратура организовала проверку после информации СМИ о нашествии бродячих собак на улицах Волотовская и Псковская в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:13
2022-02-01T21:13
происшествия
великий новгород
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после информации СМИ о нашествии бродячих собак на улицах Волотовская и Псковская в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба областного ведомства."Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области организовала проверку по информации, размещенной в сети интернет. Как следует из публикации, жители домов на улицах Волотовская и Псковская в городе Великий Новгород страдают от нашествия бездомных собак. При этом в настоящее время, стая собак обосновалась на детской площадке, расположенной между многоквартирными домами на этих улицах", — сказано в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что собаки могут угрожать жизни и здоровью местных жителей."По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
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происшествия, великий новгород
21:13 01.02.2022
 
Прокуратура проверяет сообщения о нашествии бродячих собак в Новгороде

Прокуратура начала проверку после информации СМИ о нашествии бродячих собак в Новгороде

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после информации СМИ о нашествии бродячих собак на улицах Волотовская и Псковская в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба областного ведомства.
"Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области организовала проверку по информации, размещенной в сети интернет. Как следует из публикации, жители домов на улицах Волотовская и Псковская в городе Великий Новгород страдают от нашествия бездомных собак. При этом в настоящее время, стая собак обосновалась на детской площадке, расположенной между многоквартирными домами на этих улицах", — сказано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что собаки могут угрожать жизни и здоровью местных жителей.
"По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
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