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Какие штрафы могут появиться в 2022 году
Автоэксперт рассказал, какие штрафы могут появиться в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2022
Какие штрафы могут появиться в 2022 году
Есть несколько мер, которые находят пока на стадии обсуждения у законодателей. Среди них – введение понятия "средней скорости", рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T02:17
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авто
россия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Есть несколько мер, которые находят пока на стадии обсуждения у законодателей. Среди них – введение понятия "средней скорости", рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.По его словам, возможно, будет расширен перечень неисправностей и условий, при которых запрещены эксплуатация транспортных средств. В такой перечень могут попасть установленные не по сезону шины, отсутствие подголовников у сидений, предусмотренных конструкцией подушек безопасности, предположил Мацала.
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авто, россия
02:17 01.02.2022
 
Автоэксперт рассказал, какие штрафы могут появиться в 2022 году

Эксперт Мацала: в 2022 году в России могут утвердить штраф за нарушение средней скорости

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМногоцелевой комплекс автоматической фотофиксации нарушений ПДД
Многоцелевой комплекс автоматической фотофиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Есть несколько мер, которые находят пока на стадии обсуждения у законодателей. Среди них – введение понятия "средней скорости", рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.
"Сейчас штрафы за превышение средней скорости можно обжаловать. В будущем, возможно, данное понятие введут в законодательство и штрафы станут абсолютно законными", — констатировал собеседник агентства.
По его словам, возможно, будет расширен перечень неисправностей и условий, при которых запрещены эксплуатация транспортных средств. В такой перечень могут попасть установленные не по сезону шины, отсутствие подголовников у сидений, предусмотренных конструкцией подушек безопасности, предположил Мацала.
 
АвтоРоссия
 
 
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