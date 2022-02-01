https://ria.ru/20220201/shtrafy-1770397493.html

Какие штрафы могут появиться в 2022 году

Автоэксперт рассказал, какие штрафы могут появиться в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2022

Какие штрафы могут появиться в 2022 году

Есть несколько мер, которые находят пока на стадии обсуждения у законодателей. Среди них – введение понятия "средней скорости", рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T02:17

2022-02-01T02:17

2022-02-01T02:17

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768947774_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_23b72daf4a78feb4d7325cf9df3df6bb.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Есть несколько мер, которые находят пока на стадии обсуждения у законодателей. Среди них – введение понятия "средней скорости", рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.По его словам, возможно, будет расширен перечень неисправностей и условий, при которых запрещены эксплуатация транспортных средств. В такой перечень могут попасть установленные не по сезону шины, отсутствие подголовников у сидений, предусмотренных конструкцией подушек безопасности, предположил Мацала.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, россия