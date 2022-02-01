https://ria.ru/20220201/shri-lanka-1770436006.html

Россияне, осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке, вернутся в Ростов-на-Дону

Россияне, осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке, вернутся в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 01.02.2022

Россияне, осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке, вернутся в Ростов-на-Дону

Трое россиян, осужденных на Шри-Ланке за сбор жуков, планируют после прилета в Москву вернуться домой в Ростовскую область, сообщил РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:58

2022-02-01T10:58

2022-02-01T11:57

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Трое россиян, осужденных на Шри-Ланке за сбор жуков, планируют после прилета в Москву вернуться домой в Ростовскую область, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.Ранее в посольстве России в Коломбо агентству сообщили, что суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвиненных в сборе жуков, к штрафу в размере более 14 тысяч долларов и к условному сроку в 2 года. После оплаты штрафа во вторник они планируют вылететь в Москву."Все трое - из Ростовской области. Они планируют направиться домой через Москву", - сказал Мельников. Он добавил, что когда именно они вылетят в Ростов, ему пока не известно.Научный сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко и двое его спутников, Николай Килафян и Артем Рябов, были арестованы 26 февраля 2020 года полицией по охране заповедников Шри-Ланки в провинции Нувара-Элия. При аресте в кармане у Игнатенко полицейские нашли несколько мертвых жуков, которых ученый, по его словам, забыл накануне выбросить. Суд по их делу начался 28 мая 2020 года.Игнатенко утверждает, что исполнял все правила, предписанные законами Шри-Ланки, - подбирал только мертвых бабочек, жуков и мелких рептилий вне территории государственных заповедников, фотографировал их, и после этого оставлял. Власти Шри-Ланки не поверили его показаниям и в итоге предъявили ему и его товарищам обвинения по 102 эпизодам предполагаемых правонарушений, из которых большинство составляли предполагаемые эпизоды умерщвления насекомых и других мелких животных.

https://ria.ru/20220201/shri-lanka-1770416574.html

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общество, шри-ланка, ростов-на-дону, коломбо, москва, новости - туризм