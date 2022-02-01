10:58 01.02.2022 (обновлено: 11:57 01.02.2022)
Россияне, осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке, вернутся в Ростов-на-Дону
Россияне, осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке, планируют вернуться в Ростов-на-Дону
Зоолог Александр Игнатенко. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Трое россиян, осужденных на Шри-Ланке за сбор жуков, планируют после прилета в Москву вернуться домой в Ростовскую область, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
"Все трое - из Ростовской области. Они планируют направиться домой через Москву", - сказал Мельников. Он добавил, что когда именно они вылетят в Ростов, ему пока не известно.
"Им еще в ближайшее время нужно будет к врачам обратиться, потому что у них были большие проблемы со здоровьем в период нахождения в Шри-Ланке, но необходимую помощь они не могли получить", - сказал собеседник агентства, уточнив, что двум из троих ребят, вероятно, потребуются операции.
Научный сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко и двое его спутников, Николай Килафян и Артем Рябов, были арестованы 26 февраля 2020 года полицией по охране заповедников Шри-Ланки в провинции Нувара-Элия. При аресте в кармане у Игнатенко полицейские нашли несколько мертвых жуков, которых ученый, по его словам, забыл накануне выбросить. Суд по их делу начался 28 мая 2020 года.
Игнатенко утверждает, что исполнял все правила, предписанные законами Шри-Ланки, - подбирал только мертвых бабочек, жуков и мелких рептилий вне территории государственных заповедников, фотографировал их, и после этого оставлял. Власти Шри-Ланки не поверили его показаниям и в итоге предъявили ему и его товарищам обвинения по 102 эпизодам предполагаемых правонарушений, из которых большинство составляли предполагаемые эпизоды умерщвления насекомых и других мелких животных.