https://ria.ru/20220201/shri-lanka-1770416574.html
Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну - РИА Новости, 01.02.2022
Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
Россияне, осуждённые на Шри-Ланке за сбор жуков, после оплаты штрафа вылетают во вторник в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве России в Коломбо. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:55
2022-02-01T08:55
2022-02-01T10:15
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне, осуждённые на Шри-Ланке за сбор жуков, после оплаты штрафа вылетают во вторник в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве России в Коломбо."Вчера, 31 января, российские граждане оплатили штраф, получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки и сегодня вылетают в Москву",- рассказали в российском посольстве.Ранее в посольстве России в Коломбо сообщили РИА Новости, что суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвинённых в сборе жуков, к штрафу в размере более 14 тысяч долларов США и к условному сроку в 2 года.Научный сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко и двое его спутников, Николай Килафян и Артем Рябов, были арестованы 26 февраля 2020 года полицией по охране заповедников Шри-Ланки в провинции Нувара-Элия. При аресте в кармане у Игнатенко полицейские нашли несколько мертвых жуков, которых ученый, по его словам, забыл накануне выбросить.Суд по их делу начался 28 мая 2020 года. За этот период были опрошены всего несколько свидетелей, в том числе полицейские, задержавшие Игнатенко и его товарищей в феврале прошлого года.Игнатенко утверждает, что исполнял все правила, предписанные законами Шри-Ланки - подбирал только мертвых бабочек, жуков и мелких рептилий вне территории государственных заповедников, фотографировал их, и после этого оставлял. Власти Шри-Ланки не поверили его показаниям и предъявили ему и его товарищам обвинения по 301 эпизоду предполагаемых правонарушений, из которых 277 составляли предполагаемые эпизоды умерщвления насекомых и других мелких животных. Однако в ходе заседания в августе количество инкриминируемых россиянам эпизодов было снижено с 301 до 102.
https://ria.ru/20201214/obvinenie-1589170805.html
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08:55 01.02.2022 (обновлено: 10:15 01.02.2022)
Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
Россияне, осужденные на Шри-Ланке за сбор жуков, оплатили штраф и смогут покинуть страну
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне, осуждённые на Шри-Ланке за сбор жуков, после оплаты штрафа вылетают во вторник в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве России в Коломбо.
"Вчера, 31 января, российские граждане оплатили штраф, получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки и сегодня вылетают в Москву",- рассказали в российском посольстве.
Ранее в посольстве России в Коломбо сообщили РИА Новости, что суд на Шри-Ланке
приговорил россиян, обвинённых в сборе жуков, к штрафу в размере более 14 тысяч долларов США
и к условному сроку в 2 года.
Научный сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону
Александр Игнатенко и двое его спутников, Николай Килафян и Артем Рябов, были арестованы 26 февраля 2020 года полицией по охране заповедников Шри-Ланки в провинции Нувара-Элия. При аресте в кармане у Игнатенко полицейские нашли несколько мертвых жуков, которых ученый, по его словам, забыл накануне выбросить.
Суд по их делу начался 28 мая 2020 года. За этот период были опрошены всего несколько свидетелей, в том числе полицейские, задержавшие Игнатенко и его товарищей в феврале прошлого года.
Игнатенко утверждает, что исполнял все правила, предписанные законами Шри-Ланки - подбирал только мертвых бабочек, жуков и мелких рептилий вне территории государственных заповедников, фотографировал их, и после этого оставлял. Власти Шри-Ланки не поверили его показаниям и предъявили ему и его товарищам обвинения по 301 эпизоду предполагаемых правонарушений, из которых 277 составляли предполагаемые эпизоды умерщвления насекомых и других мелких животных. Однако в ходе заседания в августе количество инкриминируемых россиянам эпизодов было снижено с 301 до 102.