https://ria.ru/20220201/shri-lanka-1770416574.html

Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну

Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну - РИА Новости, 01.02.2022

Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну

Россияне, осуждённые на Шри-Ланке за сбор жуков, после оплаты штрафа вылетают во вторник в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве России в Коломбо. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T08:55

2022-02-01T08:55

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне, осуждённые на Шри-Ланке за сбор жуков, после оплаты штрафа вылетают во вторник в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве России в Коломбо."Вчера, 31 января, российские граждане оплатили штраф, получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки и сегодня вылетают в Москву",- рассказали в российском посольстве.Ранее в посольстве России в Коломбо сообщили РИА Новости, что суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвинённых в сборе жуков, к штрафу в размере более 14 тысяч долларов США и к условному сроку в 2 года.Научный сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко и двое его спутников, Николай Килафян и Артем Рябов, были арестованы 26 февраля 2020 года полицией по охране заповедников Шри-Ланки в провинции Нувара-Элия. При аресте в кармане у Игнатенко полицейские нашли несколько мертвых жуков, которых ученый, по его словам, забыл накануне выбросить.Суд по их делу начался 28 мая 2020 года. За этот период были опрошены всего несколько свидетелей, в том числе полицейские, задержавшие Игнатенко и его товарищей в феврале прошлого года.Игнатенко утверждает, что исполнял все правила, предписанные законами Шри-Ланки - подбирал только мертвых бабочек, жуков и мелких рептилий вне территории государственных заповедников, фотографировал их, и после этого оставлял. Власти Шри-Ланки не поверили его показаниям и предъявили ему и его товарищам обвинения по 301 эпизоду предполагаемых правонарушений, из которых 277 составляли предполагаемые эпизоды умерщвления насекомых и других мелких животных. Однако в ходе заседания в августе количество инкриминируемых россиянам эпизодов было снижено с 301 до 102.

https://ria.ru/20201214/obvinenie-1589170805.html

https://ria.ru/20220121/shri-lanka-1768957002.html

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