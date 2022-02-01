Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220201/shri-lanka-1770416574.html
Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну - РИА Новости, 01.02.2022
Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
Россияне, осуждённые на Шри-Ланке за сбор жуков, после оплаты штрафа вылетают во вторник в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве России в Коломбо. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:55
2022-02-01T10:15
в мире
шри-ланка
москва
россия
сша
ростов-на-дону
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571426111_0:0:3150:1771_1920x0_80_0_0_d607f59aed2d7f274c14fe96b9be499a.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне, осуждённые на Шри-Ланке за сбор жуков, после оплаты штрафа вылетают во вторник в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве России в Коломбо."Вчера, 31 января, российские граждане оплатили штраф, получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки и сегодня вылетают в Москву",- рассказали в российском посольстве.Ранее в посольстве России в Коломбо сообщили РИА Новости, что суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвинённых в сборе жуков, к штрафу в размере более 14 тысяч долларов США и к условному сроку в 2 года.Научный сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко и двое его спутников, Николай Килафян и Артем Рябов, были арестованы 26 февраля 2020 года полицией по охране заповедников Шри-Ланки в провинции Нувара-Элия. При аресте в кармане у Игнатенко полицейские нашли несколько мертвых жуков, которых ученый, по его словам, забыл накануне выбросить.Суд по их делу начался 28 мая 2020 года. За этот период были опрошены всего несколько свидетелей, в том числе полицейские, задержавшие Игнатенко и его товарищей в феврале прошлого года.Игнатенко утверждает, что исполнял все правила, предписанные законами Шри-Ланки - подбирал только мертвых бабочек, жуков и мелких рептилий вне территории государственных заповедников, фотографировал их, и после этого оставлял. Власти Шри-Ланки не поверили его показаниям и предъявили ему и его товарищам обвинения по 301 эпизоду предполагаемых правонарушений, из которых 277 составляли предполагаемые эпизоды умерщвления насекомых и других мелких животных. Однако в ходе заседания в августе количество инкриминируемых россиянам эпизодов было снижено с 301 до 102.
https://ria.ru/20201214/obvinenie-1589170805.html
https://ria.ru/20220121/shri-lanka-1768957002.html
шри-ланка
москва
россия
сша
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571426111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_905df6eaec82d52e1f5e2c06c1c2d916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шри-ланка, москва, россия, сша, ростов-на-дону, новости - туризм
08:55 01.02.2022 (обновлено: 10:15 01.02.2022)
 
Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну

Россияне, осужденные на Шри-Ланке за сбор жуков, оплатили штраф и смогут покинуть страну

© AP Photo / Eranga JayawardenaПолицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне, осуждённые на Шри-Ланке за сбор жуков, после оплаты штрафа вылетают во вторник в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве России в Коломбо.
"Вчера, 31 января, российские граждане оплатили штраф, получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки и сегодня вылетают в Москву",- рассказали в российском посольстве.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 16:48
Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
Ранее в посольстве России в Коломбо сообщили РИА Новости, что суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвинённых в сборе жуков, к штрафу в размере более 14 тысяч долларов США и к условному сроку в 2 года.
Научный сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко и двое его спутников, Николай Килафян и Артем Рябов, были арестованы 26 февраля 2020 года полицией по охране заповедников Шри-Ланки в провинции Нувара-Элия. При аресте в кармане у Игнатенко полицейские нашли несколько мертвых жуков, которых ученый, по его словам, забыл накануне выбросить.
Суд по их делу начался 28 мая 2020 года. За этот период были опрошены всего несколько свидетелей, в том числе полицейские, задержавшие Игнатенко и его товарищей в феврале прошлого года.
Игнатенко утверждает, что исполнял все правила, предписанные законами Шри-Ланки - подбирал только мертвых бабочек, жуков и мелких рептилий вне территории государственных заповедников, фотографировал их, и после этого оставлял. Власти Шри-Ланки не поверили его показаниям и предъявили ему и его товарищам обвинения по 301 эпизоду предполагаемых правонарушений, из которых 277 составляли предполагаемые эпизоды умерщвления насекомых и других мелких животных. Однако в ходе заседания в августе количество инкриминируемых россиянам эпизодов было снижено с 301 до 102.
Железная дорога Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 17:19Туризм
Суд Шри-Ланки оштрафовал россиян, собиравших жуков, на 14 тысяч долларов
 
ТуризмВ миреШри-ЛанкаМоскваРоссияСШАРостов-на-ДонуНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала