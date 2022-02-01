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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220201/shkolniki-1770482191.html
Рязанских школьников с 5 по 8 классы переведут на дистанционное обучение
Рязанских школьников с 5 по 8 классы переведут на дистанционное обучение - РИА Новости, 01.02.2022
Рязанских школьников с 5 по 8 классы переведут на дистанционное обучение
Учащихся 5-8-х классов школ в Рязанской области с 3 по 17 февраля переведут на дистанционный формат обучения из-за ситуации с коронавирусом, сообщило... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:25
2022-02-01T14:25
распространение коронавируса
общество
рязанская область
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Учащихся 5-8-х классов школ в Рязанской области с 3 по 17 февраля переведут на дистанционный формат обучения из-за ситуации с коронавирусом, сообщило правительство региона."Принято решение о временном переводе на дистанционный формат обучения учащихся 5-8-х классов всех школ региона. Эта ограничительная мера будет действовать с 3 по 17 февраля текущего года", - говорится в сообщении.Уточняется, что показатель заболеваемости коронавирусом в регионе существенно вырос среди детей."Школьники начальных классов, а также старшеклассники, учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов, продолжат обучение в традиционном формате. Также на "дистанционку" переводятся все учреждения дополнительного образования детей", – цитирует слова губернатора Николая Любимова его пресс-служба.Глава региона поручил министерству образования и молодежной политики Рязанской области совместно с главами администраций муниципальных образований обеспечить качественное исполнение этого решения.
https://ria.ru/20220131/distant-1770339984.html
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общество, рязанская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:25 01.02.2022
 
Рязанских школьников с 5 по 8 классы переведут на дистанционное обучение

Рязанских школьников с 5 по 8 классы переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Учащихся 5-8-х классов школ в Рязанской области с 3 по 17 февраля переведут на дистанционный формат обучения из-за ситуации с коронавирусом, сообщило правительство региона.
"Принято решение о временном переводе на дистанционный формат обучения учащихся 5-8-х классов всех школ региона. Эта ограничительная мера будет действовать с 3 по 17 февраля текущего года", - говорится в сообщении.
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Вчера, 16:42Распространение коронавируса
На Ставрополье школьников с 1 по 8 класс перевели на дистанционное обучение
Уточняется, что показатель заболеваемости коронавирусом в регионе существенно вырос среди детей.
"Школьники начальных классов, а также старшеклассники, учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов, продолжат обучение в традиционном формате. Также на "дистанционку" переводятся все учреждения дополнительного образования детей", – цитирует слова губернатора Николая Любимова его пресс-служба.
Глава региона поручил министерству образования и молодежной политики Рязанской области совместно с главами администраций муниципальных образований обеспечить качественное исполнение этого решения.
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