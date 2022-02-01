https://ria.ru/20220201/sertifikaty-1770545939.html
Минцифры пока не получило методологию сертификатов по уровню антител
Минцифры пока не получило методологию сертификатов по уровню антител - РИА Новости, 01.02.2022
Минцифры пока не получило методологию сертификатов по уровню антител
Минцифры РФ пока не получало от регуляторов методологию формирования COVID-сертификатов по уровню антител, которые правительство планировало начать выдавать,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:36
2022-02-01T18:36
2022-02-01T18:37
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Минцифры РФ пока не получало от регуляторов методологию формирования COVID-сертификатов по уровню антител, которые правительство планировало начать выдавать, сообщило министерство.В январе вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что изменения для выдачи сертификатов некоторым категориям россиян по уровню антител должны быть приняты до 1 февраля, информационные системы уже тестируются на готовность к такой работе.Речь шла о тех, кто имел положительный тест на COVID, но не обращался к врачу, а также о тех, кто перенес болезнь бессимптомно и не заметил этого, но имеет антитела по тесту."Изменения планируются. Мы разработаем и запустим на "Госуслугах" соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов", - говорится в сообщении.
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общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
18:36 01.02.2022 (обновлено: 18:37 01.02.2022)
Минцифры пока не получило методологию сертификатов по уровню антител
Минцифры пока не получило методологию формирования COVID-сертификатов по уровню антител