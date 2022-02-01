https://ria.ru/20220201/serial-1770496425.html

Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил мировой топ Netflix

Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил мировой топ Netflix - РИА Новости, 01.02.2022

Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил мировой топ Netflix

Новый южнокорейский сериал "Мы все мертвы" занимает лидирующие позиции в мировых чартах стримингового сервиса Netflix, следует из данных агрегатора статистики... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:25

2022-02-01T17:25

2022-02-01T17:25

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кино и сериалы

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новый южнокорейский сериал "Мы все мертвы" занимает лидирующие позиции в мировых чартах стримингового сервиса Netflix, следует из данных агрегатора статистики просмотров онлайн-платформ FlixPatrol.По информации агрегатора, новый южнокорейский сериал, появившийся на сервисе только 28 января, занимает первую или вторую строчку в десятках стран по всему миру сразу после выхода на Netflix. Первое место "Мы все мертвы" занимает и в мировом рейтинге телешоу на платформе. В России по состоянию на 31 января сериал занимает второе место, уступая американскому сериалу "Женщина в доме напротив девушки в окне".Ранее такую популярность на Netflix уже набирали южнокорейские сериалы: нашумевшая "Игра в кальмара" и мини-сериал "Зов ада".Согласно описанию на платформе Netflix, "Мы все мертвы" рассказывает о распространении эпидемии зомби-вируса в школе. Ученики вынуждены с боем вырываться наружу, иначе они пополнят ряды монстров.

https://ria.ru/20220122/kino-1768980067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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