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Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил мировой топ Netflix
Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил мировой топ Netflix - РИА Новости, 01.02.2022
Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил мировой топ Netflix
Новый южнокорейский сериал "Мы все мертвы" занимает лидирующие позиции в мировых чартах стримингового сервиса Netflix, следует из данных агрегатора статистики... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:25
2022-02-01T17:25
2022-02-01T17:25
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новый южнокорейский сериал "Мы все мертвы" занимает лидирующие позиции в мировых чартах стримингового сервиса Netflix, следует из данных агрегатора статистики просмотров онлайн-платформ FlixPatrol.По информации агрегатора, новый южнокорейский сериал, появившийся на сервисе только 28 января, занимает первую или вторую строчку в десятках стран по всему миру сразу после выхода на Netflix. Первое место "Мы все мертвы" занимает и в мировом рейтинге телешоу на платформе. В России по состоянию на 31 января сериал занимает второе место, уступая американскому сериалу "Женщина в доме напротив девушки в окне".Ранее такую популярность на Netflix уже набирали южнокорейские сериалы: нашумевшая "Игра в кальмара" и мини-сериал "Зов ада".Согласно описанию на платформе Netflix, "Мы все мертвы" рассказывает о распространении эпидемии зомби-вируса в школе. Ученики вынуждены с боем вырываться наружу, иначе они пополнят ряды монстров.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил мировой топ Netflix
Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил мировой топ Netflix
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Новый южнокорейский сериал "Мы все мертвы" занимает лидирующие позиции в мировых чартах стримингового сервиса Netflix, следует
из данных агрегатора статистики просмотров онлайн-платформ FlixPatrol.
По информации агрегатора, новый южнокорейский сериал, появившийся на сервисе только 28 января, занимает первую или вторую строчку в десятках стран по всему миру сразу после выхода на Netflix. Первое место "Мы все мертвы" занимает и в мировом рейтинге телешоу на платформе. В России по состоянию на 31 января сериал занимает второе место, уступая американскому сериалу "Женщина в доме напротив девушки в окне".
Ранее такую популярность на Netflix уже набирали южнокорейские сериалы: нашумевшая "Игра в кальмара" и мини-сериал "Зов ада".
Согласно описанию на платформе Netflix, "Мы все мертвы" рассказывает о распространении эпидемии зомби-вируса в школе. Ученики вынуждены с боем вырываться наружу, иначе они пополнят ряды монстров.