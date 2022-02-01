https://ria.ru/20220201/semi-1770404284.html
Американским госслужащим приказали покинуть Белоруссию
Американским госслужащим приказали покинуть Белоруссию - РИА Новости, 01.02.2022
Американским госслужащим приказали покинуть Белоруссию
Государственный департамент отдал распоряжение членам семей государственных служащих США в Белоруссии покинуть страну. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T04:27
2022-02-01T04:27
2022-02-01T10:32
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Государственный департамент отдал распоряжение членам семей государственных служащих США в Белоруссии покинуть страну.Как отмечается в сообщении, на фоне "необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности" России у границы с Украиной граждане США в Белоруссии или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе "непредсказуема".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, в том числе со стороны Белоруссии, и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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в мире, сша, белоруссия
04:27 01.02.2022 (обновлено: 10:32 01.02.2022)
Американским госслужащим приказали покинуть Белоруссию
Госдеп отдал распоряжение членам семей госслужащих США в Белоруссии покинуть страну