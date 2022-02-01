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"Ъ": Сбербанк провел учения из-за угроз США запретить экспорт электроники
"Ъ": Сбербанк провел учения из-за угроз США запретить экспорт электроники - РИА Новости, 01.02.2022
"Ъ": Сбербанк провел учения из-за угроз США запретить экспорт электроники
Сбербанк провел тест на устойчивость IT-систем при гипотетическом отключении зарубежного софта на фоне возможных ограничений США на поставки электроники, пишет... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:25
2022-02-01T12:43
технологии
киев
сша
сбербанк россии
oracle corporation
microsoft corporation
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сбербанк провел тест на устойчивость IT-систем при гипотетическом отключении зарубежного софта на фоне возможных ограничений США на поставки электроники, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."На прошлой неделе "Сбер" проводил технологические учения, в рамках которых моделировалось отключение банка от поддержки зарубежных поставщиков софта и электроники, включая Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel", — рассказали источники газеты.По словам одного из них, компания планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных. В Сбербанке газете не ответили. Также отказались от комментариев или проигнорировали запросы и другие фигуранты публикации — Microsoft, Oracle, Intel. В российском офисе SAP заявили, что не в курсе действий "Сбера", а в Nvidia указали, что бизнес компании "находится вне политики".Сбербанк еще в прошлом году планировал снизить зависимость IT-инфраструктуры от американских компаний. В конце октября его топ-менеджеры обсуждали с разработчиками электроники перспективы перехода на отечественные ресурсы, в том числе связанные с поддержкой работы систем искусственного интеллекта.Так, один из мощнейших в России суперкомпьютеров — Christofari от Сбербанка — работает на оборудовании Nvidia. По данным издания, в качестве потенциального поставщика руководители компании рассматривали НТЦ "Модуль".В января Reuters сообщило о том, что власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок в Россию микроэлектроники при "нападении России на Украину". При этом Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220131/sberbank-1770268871.html
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технологии, киев, сша, сбербанк россии, oracle corporation, microsoft corporation, сергей лавров, россия
09:25 01.02.2022 (обновлено: 12:43 01.02.2022)
 
"Ъ": Сбербанк провел учения из-за угроз США запретить экспорт электроники

"Коммерсантъ": Сбербанк провел учения из-за угроз США запретить экспорт микросхем

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОфис "Сбера" нового формата в Новосибирске
Офис Сбера нового формата в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Офис "Сбера" нового формата в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сбербанк провел тест на устойчивость IT-систем при гипотетическом отключении зарубежного софта на фоне возможных ограничений США на поставки электроники, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
"На прошлой неделе "Сбер" проводил технологические учения, в рамках которых моделировалось отключение банка от поддержки зарубежных поставщиков софта и электроники, включая Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel", — рассказали источники газеты.
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По словам одного из них, компания планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных. В Сбербанке газете не ответили.
Также отказались от комментариев или проигнорировали запросы и другие фигуранты публикации — Microsoft, Oracle, Intel. В российском офисе SAP заявили, что не в курсе действий "Сбера", а в Nvidia указали, что бизнес компании "находится вне политики".
Сбербанк еще в прошлом году планировал снизить зависимость IT-инфраструктуры от американских компаний. В конце октября его топ-менеджеры обсуждали с разработчиками электроники перспективы перехода на отечественные ресурсы, в том числе связанные с поддержкой работы систем искусственного интеллекта.
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Так, один из мощнейших в России суперкомпьютеров — Christofari от Сбербанка — работает на оборудовании Nvidia. По данным издания, в качестве потенциального поставщика руководители компании рассматривали НТЦ "Модуль".
В января Reuters сообщило о том, что власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок в Россию микроэлектроники при "нападении России на Украину". При этом Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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