https://ria.ru/20220201/sberbank-1770419753.html

"Ъ": Сбербанк провел учения из-за угроз США запретить экспорт электроники

"Ъ": Сбербанк провел учения из-за угроз США запретить экспорт электроники - РИА Новости, 01.02.2022

"Ъ": Сбербанк провел учения из-за угроз США запретить экспорт электроники

Сбербанк провел тест на устойчивость IT-систем при гипотетическом отключении зарубежного софта на фоне возможных ограничений США на поставки электроники, пишет... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T09:25

2022-02-01T09:25

2022-02-01T12:43

технологии

киев

сша

сбербанк россии

oracle corporation

microsoft corporation

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сбербанк провел тест на устойчивость IT-систем при гипотетическом отключении зарубежного софта на фоне возможных ограничений США на поставки электроники, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."На прошлой неделе "Сбер" проводил технологические учения, в рамках которых моделировалось отключение банка от поддержки зарубежных поставщиков софта и электроники, включая Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel", — рассказали источники газеты.По словам одного из них, компания планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных. В Сбербанке газете не ответили. Также отказались от комментариев или проигнорировали запросы и другие фигуранты публикации — Microsoft, Oracle, Intel. В российском офисе SAP заявили, что не в курсе действий "Сбера", а в Nvidia указали, что бизнес компании "находится вне политики".Сбербанк еще в прошлом году планировал снизить зависимость IT-инфраструктуры от американских компаний. В конце октября его топ-менеджеры обсуждали с разработчиками электроники перспективы перехода на отечественные ресурсы, в том числе связанные с поддержкой работы систем искусственного интеллекта.Так, один из мощнейших в России суперкомпьютеров — Christofari от Сбербанка — работает на оборудовании Nvidia. По данным издания, в качестве потенциального поставщика руководители компании рассматривали НТЦ "Модуль".В января Reuters сообщило о том, что власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок в Россию микроэлектроники при "нападении России на Украину". При этом Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220131/sberbank-1770268871.html

https://ria.ru/20220118/sanktsii-1768453850.html

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767633691.html

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технологии, киев, сша, сбербанк россии, oracle corporation, microsoft corporation, сергей лавров, россия