https://ria.ru/20220201/sberbank-1770416683.html
Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц - РИА Новости, 01.02.2022
Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
Сбербанк повысил акционную ("льготную") ставку на первый месяц по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 6,9%, следует из информации на сайте... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:58
2022-02-01T08:58
2022-02-01T09:28
экономика
кредит
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сбербанк повысил акционную ("льготную") ставку на первый месяц по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 6,9%, следует из информации на сайте организации.Такая ставка действует только месяц при оформлении кредита на срок от 13 месяцев на сумму от 1 миллиона рублей или для клиентов с годовой подпиской. Ранее ставка составляла 5,9%."31 января закончилось стартовавшее в ноябре 2021 года новогоднее промо-предложение по потребительским кредитам, в связи с чем с 1 февраля действуют базовые условия, адаптированные к текущим рыночным условиям. Относительно базовых тарифов октября 2021 минимальная ставка по кредиту снижена до 6,9% годовых. Она доступна в первый месяц пользования кредитом всем клиентам с годовой подпиской СберПрайм+, а также для всех клиентов при сумме кредита от одного миллиона рублей", - сказано в сообщении.При этом, согласно данным сайта банка, базовые ставки по потребкредитам пока остаются неизменными: на срок до года в зависимости от суммы можно оформить ссуду под ставку от 8,9% до 19,2%, на срок от 13 месяцев - от 10,9% до 21,7%.
https://realty.ria.ru/20220201/ipoteka-1770417105.html
https://ria.ru/20220131/sberbank-1770268871.html
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экономика, кредит, сбербанк россии, сбер
08:58 01.02.2022 (обновлено: 09:28 01.02.2022)
Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
Сбербанк повысил "льготную" ставку по потребкредитам на первый месяц на процентный пункт