https://ria.ru/20220201/sberbank-1770416683.html

Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц

Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц - РИА Новости, 01.02.2022

Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц

Сбербанк повысил акционную ("льготную") ставку на первый месяц по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 6,9%, следует из информации на сайте... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T08:58

2022-02-01T08:58

2022-02-01T09:28

экономика

кредит

сбербанк россии

сбер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126238_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_19bc575bb6cc882d827f348b2670f734.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сбербанк повысил акционную ("льготную") ставку на первый месяц по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 6,9%, следует из информации на сайте организации.Такая ставка действует только месяц при оформлении кредита на срок от 13 месяцев на сумму от 1 миллиона рублей или для клиентов с годовой подпиской. Ранее ставка составляла 5,9%."31 января закончилось стартовавшее в ноябре 2021 года новогоднее промо-предложение по потребительским кредитам, в связи с чем с 1 февраля действуют базовые условия, адаптированные к текущим рыночным условиям. Относительно базовых тарифов октября 2021 минимальная ставка по кредиту снижена до 6,9% годовых. Она доступна в первый месяц пользования кредитом всем клиентам с годовой подпиской СберПрайм+, а также для всех клиентов при сумме кредита от одного миллиона рублей", - сказано в сообщении.При этом, согласно данным сайта банка, базовые ставки по потребкредитам пока остаются неизменными: на срок до года в зависимости от суммы можно оформить ссуду под ставку от 8,9% до 19,2%, на срок от 13 месяцев - от 10,9% до 21,7%.

https://realty.ria.ru/20220201/ipoteka-1770417105.html

https://ria.ru/20220131/sberbank-1770268871.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, кредит, сбербанк россии, сбер