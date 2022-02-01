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Введение новых санкций против России повлечет ответ Москвы, заявил Небензя
Введение новых санкций против России повлечет ответ Москвы, заявил Небензя - РИА Новости, 01.02.2022
Введение новых санкций против России повлечет ответ Москвы, заявил Небензя
Санкции против России, если будут введены, нанесут ущерб не только ей и повлекут ответ со стороны Москвы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T22:39
2022-02-01T23:22
россия
василий небензя
в мире
оон
санкции
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Санкции против России, если будут введены, нанесут ущерб не только ей и повлекут ответ со стороны Москвы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.Постпред подчеркнул, что Россия так часто подвергалась различным санкциям, что уже сбилась со счета. "Самое ироничное, что они говорят сейчас о санкциях до того, как что-то произошло, говорят о превентивных санкциях, - добавил постпред.Небензя обратил внимание, что Россия неоднократно указывала, что Украина не исполняет Минские соглашения, однако за это "наказывают" именно Москву.
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россия, василий небензя, в мире, оон, санкции
22:39 01.02.2022 (обновлено: 23:22 01.02.2022)
 
Введение новых санкций против России повлечет ответ Москвы, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: Москва ответит в случае новых санкций из-за Украины

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 1 фев – РИА Новости. Санкции против России, если будут введены, нанесут ущерб не только ей и повлекут ответ со стороны Москвы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы научились жить с этим. <....> Надеюсь, им хватит трезвого рассудка не вводить их. Но это повлечет ответную реакцию. Конечно, мы ответим", - сказал он, отвечая на вопрос о том как Россия будет реагировать на ограничения, которыми грозят западные страны.

Постпред подчеркнул, что Россия так часто подвергалась различным санкциям, что уже сбилась со счета.
"Самое ироничное, что они говорят сейчас о санкциях до того, как что-то произошло, говорят о превентивных санкциях, - добавил постпред.
Небензя обратил внимание, что Россия неоднократно указывала, что Украина не исполняет Минские соглашения, однако за это "наказывают" именно Москву.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
19:58
Премьер Венгрии назвал санкции против России неприемлемыми
 
РоссияВасилий НебензяВ миреООНСанкции
 
 
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