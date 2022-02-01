https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770583453.html

Введение новых санкций против России повлечет ответ Москвы, заявил Небензя

Введение новых санкций против России повлечет ответ Москвы, заявил Небензя - РИА Новости, 01.02.2022

Введение новых санкций против России повлечет ответ Москвы, заявил Небензя

Санкции против России, если будут введены, нанесут ущерб не только ей и повлекут ответ со стороны Москвы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T22:39

2022-02-01T22:39

2022-02-01T23:22

россия

василий небензя

в мире

оон

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg

ООН, 1 фев – РИА Новости. Санкции против России, если будут введены, нанесут ущерб не только ей и повлекут ответ со стороны Москвы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.Постпред подчеркнул, что Россия так часто подвергалась различным санкциям, что уже сбилась со счета. "Самое ироничное, что они говорят сейчас о санкциях до того, как что-то произошло, говорят о превентивных санкциях, - добавил постпред.Небензя обратил внимание, что Россия неоднократно указывала, что Украина не исполняет Минские соглашения, однако за это "наказывают" именно Москву.

https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770563394.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, василий небензя, в мире, оон, санкции