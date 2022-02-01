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Госсекретарь Союзного государства назвал лучший ответ на санкции Запада
Госсекретарь Союзного государства назвал лучший ответ на санкции Запада - РИА Новости, 01.02.2022
Госсекретарь Союзного государства назвал лучший ответ на санкции Запада
Успешная интеграция Белоруссии и России будет лучшим ответом на санкции Запада, считает госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:50
2022-02-01T14:50
союзное государство
в мире
сша
белоруссия
евросоюз
дмитрий мезенцев
санкции в отношении россии
россия
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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Успешная интеграция Белоруссии и России будет лучшим ответом на санкции Запада, считает госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Успешная экономическая интеграция Беларуси и России станет лучшим ответом на санкции Запада", - сообщает Sputnik-Беларусь со ссылкой на Мезенцева. По мнению госсекретаря, нужно уходить от необоснованной конкуренции, поддерживать предпринимательство и углублять региональное сотрудничество.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.
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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, дмитрий мезенцев, санкции в отношении россии, россия
14:50 01.02.2022
 
Госсекретарь Союзного государства назвал лучший ответ на санкции Запада

Госсекретарь СГ Мезенцев: интеграция Белоруссии и России станет лучшим ответом на санкции

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Успешная интеграция Белоруссии и России будет лучшим ответом на санкции Запада, считает госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Успешная экономическая интеграция Беларуси и России станет лучшим ответом на санкции Запада", - сообщает Sputnik-Беларусь со ссылкой на Мезенцева. По мнению госсекретаря, нужно уходить от необоснованной конкуренции, поддерживать предпринимательство и углублять региональное сотрудничество.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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В Союзном государстве рассказали, как ответят на санкции против Белоруссии
 
Союзное государствоВ миреСШАБелоруссияЕвросоюзДмитрий МезенцевСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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