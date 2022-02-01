https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770489939.html

Госсекретарь Союзного государства назвал лучший ответ на санкции Запада

Госсекретарь Союзного государства назвал лучший ответ на санкции Запада - РИА Новости, 01.02.2022

Госсекретарь Союзного государства назвал лучший ответ на санкции Запада

Успешная интеграция Белоруссии и России будет лучшим ответом на санкции Запада, считает госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:50

2022-02-01T14:50

2022-02-01T14:50

союзное государство

в мире

сша

белоруссия

евросоюз

дмитрий мезенцев

санкции в отношении россии

россия

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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Успешная интеграция Белоруссии и России будет лучшим ответом на санкции Запада, считает госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Успешная экономическая интеграция Беларуси и России станет лучшим ответом на санкции Запада", - сообщает Sputnik-Беларусь со ссылкой на Мезенцева. По мнению госсекретаря, нужно уходить от необоснованной конкуренции, поддерживать предпринимательство и углублять региональное сотрудничество.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.

https://ria.ru/20211203/belorussiya-1762035373.html

сша

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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, дмитрий мезенцев, санкции в отношении россии, россия