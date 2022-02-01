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Порошенко призвал ослаблять Россию через санкции
Порошенко призвал ослаблять Россию через санкции - РИА Новости, 01.02.2022
Порошенко призвал ослаблять Россию через санкции
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что международным ответом в связи с обострением вокруг Украины должно стать ослабление России через санкции и... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:54
2022-02-01T12:54
в мире
украина
петр порошенко
ситуация в днр и лнр
россия
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РИМ, 1 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что международным ответом в связи с обострением вокруг Украины должно стать ослабление России через санкции и усиление военного потенциала Украины."Давайте ослабим Россию. Как мы можем ослабить ее? Через санкции. У нее нулевой экономический рост, стагнация и спад. Давайте усилим военный потенциал Украины оборонительными, а не наступательными средствами: мы должны показать, что это абсурдное решение ("вторжение" на Украину - ред.) имеет очень высокую цену", - заявил Порошенко в интервью итальянской газете Corriere della Sera."Санкции нужны и по газопроводу, что больше касается безопасности, чем энергетики или экономики: Европа сейчас расплачивается за игнорирование фактора безопасности "Северного потока 2", - сказал бывший президент Украины. В обширном интервью он обвинил Россию в ведении гибридной войны, состоящей из "прямого вторжения, кибератак, скорректированных фейк-новостей, хорошо проплаченной пятой колонны внутри Украины и международной деятельности по ее дискредитации".По словам Порошенко, Украине "нужны только более современные оборонительные системы, например, чтобы Россия не отключила коммуникации". Порошенко в этой связи рассказал, как, будучи президентом, закупил у США противотанковые комплексы Javelin. Согласно договоренности, их необходимо было хранить "на складе" а не "на передовой". "Но я сделал вид, что ничего не произошло, и во всеуслышание сказал, что они будут у каждой украинской бригады: вы знаете, что на следующий день российские танкисты отказались идти к границе? Они боялись быть обращенными в пыль. Это психологическая война, поставки оружия из-за рубежа - отличное средство сдерживания", - сказал Порошенко.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220131/posledstviya-1770387041.html
https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html
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в мире, украина, петр порошенко, ситуация в днр и лнр, россия
12:54 01.02.2022
 
Порошенко призвал ослаблять Россию через санкции

Экс-президент Порошенко: Россию нужно ослаблять через санкции, а Украину усиливать

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко
Читать ria.ru в
РИМ, 1 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что международным ответом в связи с обострением вокруг Украины должно стать ослабление России через санкции и усиление военного потенциала Украины.
"Давайте ослабим Россию. Как мы можем ослабить ее? Через санкции. У нее нулевой экономический рост, стагнация и спад. Давайте усилим военный потенциал Украины оборонительными, а не наступательными средствами: мы должны показать, что это абсурдное решение ("вторжение" на Украину - ред.) имеет очень высокую цену", - заявил Порошенко в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Кремль - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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"Санкции нужны и по газопроводу, что больше касается безопасности, чем энергетики или экономики: Европа сейчас расплачивается за игнорирование фактора безопасности "Северного потока 2", - сказал бывший президент Украины. В обширном интервью он обвинил Россию в ведении гибридной войны, состоящей из "прямого вторжения, кибератак, скорректированных фейк-новостей, хорошо проплаченной пятой колонны внутри Украины и международной деятельности по ее дискредитации".
По словам Порошенко, Украине "нужны только более современные оборонительные системы, например, чтобы Россия не отключила коммуникации". Порошенко в этой связи рассказал, как, будучи президентом, закупил у США противотанковые комплексы Javelin. Согласно договоренности, их необходимо было хранить "на складе" а не "на передовой". "Но я сделал вид, что ничего не произошло, и во всеуслышание сказал, что они будут у каждой украинской бригады: вы знаете, что на следующий день российские танкисты отказались идти к границе? Они боялись быть обращенными в пыль. Это психологическая война, поставки оружия из-за рубежа - отличное средство сдерживания", - сказал Порошенко.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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