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Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2022
Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
Сенат США на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций, предусмотренных на случай эскалации вокруг Украины, сообщает Блумберг. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:44
2022-02-01T10:37
в мире
киев
сша
дмитрий песков
бенджамин кардин
нато
северный поток — 2
крис мерфи (сенатор сша)
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Сенат США на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций, предусмотренных на случай эскалации вокруг Украины, сообщает Блумберг.Сенатор Крис Мерфи заявил, что ставится задача окончательно согласовать пакет "в ближайший день или около того". Партии обсуждают целесообразность введения санкций до предполагаемого обострения ситуации вокруг Украины, пишет агентство. По мнению Мерфи, Москва уже перешла "значительную черту, что заслуживает определенных последствий".Коллега Менендеса по комитету, республиканец Джим Риш сказал, что в вопросе согласования пакета наблюдается прогресс. Сенатор Бенджамин Кардин выразил мнение, что наиболее суровые санкции пока стоит приберечь, он также считает, что нужно рассмотреть вариант отключения России от системы SWIFT. "Я думаю, мы ясно дали понять, что если произойдет вторжение в Украину, этот вариант, безусловно, обсуждается", — сказал политик.Нерешенным, по сообщению агентства, остается вопрос, как следует поступить с трубопроводом "Северный поток — 2".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас украинское руководство сосредоточило на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе.
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, бенджамин кардин, нато, северный поток — 2, крис мерфи (сенатор сша), россия
08:44 01.02.2022 (обновлено: 10:37 01.02.2022)
 
Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ

Блумберг: сенат США на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций

© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Сенат США на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций, предусмотренных на случай эскалации вокруг Украины, сообщает Блумберг.

"Надеюсь, что завершим работу над парой деталей, которые нам нужно согласовать, и тогда продвинемся вперед", — цитирует агентство главу международного комитета верхней палаты конгресса Боба Менендеса.

Сенатор Крис Мерфи заявил, что ставится задача окончательно согласовать пакет "в ближайший день или около того". Партии обсуждают целесообразность введения санкций до предполагаемого обострения ситуации вокруг Украины, пишет агентство. По мнению Мерфи, Москва уже перешла "значительную черту, что заслуживает определенных последствий".
Коллега Менендеса по комитету, республиканец Джим Риш сказал, что в вопросе согласования пакета наблюдается прогресс. Сенатор Бенджамин Кардин выразил мнение, что наиболее суровые санкции пока стоит приберечь, он также считает, что нужно рассмотреть вариант отключения России от системы SWIFT. "Я думаю, мы ясно дали понять, что если произойдет вторжение в Украину, этот вариант, безусловно, обсуждается", — сказал политик.
Нерешенным, по сообщению агентства, остается вопрос, как следует поступить с трубопроводом "Северный поток — 2".
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Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.
Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас украинское руководство сосредоточило на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковБенджамин КардинНАТОСеверный поток — 2Крис Мерфи (сенатор США)Россия
 
 
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