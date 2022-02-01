https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770404517.html

Посольство: Россия не собирается "пятиться назад" из-за угрозы санкций США

Посольство: Россия не собирается "пятиться назад" из-за угрозы санкций США - РИА Новости, 01.02.2022

Посольство: Россия не собирается "пятиться назад" из-за угрозы санкций США

Россия не отступится от своих интересов из-за угроз со стороны США, заявило посольство в Вашингтоне. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T04:38

2022-02-01T04:38

2022-02-01T09:23

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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Россия не отступится от своих интересов из-за угроз со стороны США, заявило посольство в Вашингтоне.В посольстве подчеркнули, что именно США "поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве, в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией". Там напомнили, что Вашингтон снабжает украинские власти современными наступательными вооружениями, "смыкаясь со стремлением правительства Владимира Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем".Российские дипломаты также обвинили Соединенные Штаты в том, что они "в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам". При этом в заявлении подчеркивается, что Россия обладает суверенным правом перемещать вооруженные силы на своей территории и это никому не угрожает.Украинский вопросЗападные страны грозят России "беспрецедентными санкциями" в случае эскалации конфликта на Украине. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220201/samolet-1770396396.html

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