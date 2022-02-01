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Почему Запад угрожает России
Пушков раскрыл главный смысл санкционных угроз Запада - РИА Новости, 01.02.2022
Почему Запад угрожает России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы западных стран ввести санкции против России в случае эскалации вокруг Украины. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T00:47
2022-02-01T00:47
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алексей пушков
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы западных стран ввести санкции против России в случае эскалации вокруг Украины."Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса. В этом их главный смысл", - написал Пушков в своем Telegram-канале.В последние месяцы на Западе заявляют о подготовке Россией "наступательных действий" на Украине и грозят ввести жесткие ограничительные меры. В Москве неоднократно опровергали подобные утверждения и указывали, что общаться на языке санкций контрпродуктивно.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. При этом в самом Киеве также не наблюдают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику страны.
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в мире, украина, сергей нарышкин, владимир зеленский, алексей пушков, сергей лавров, россия
00:47 01.02.2022
 
Пушков раскрыл главный смысл санкционных угроз Запада

Сенатор Пушков: угрозы Запада призваны сорвать реакцию России на накачку Украины оружием

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы западных стран ввести санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
"Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса. В этом их главный смысл", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
В последние месяцы на Западе заявляют о подготовке Россией "наступательных действий" на Украине и грозят ввести жесткие ограничительные меры. В Москве неоднократно опровергали подобные утверждения и указывали, что общаться на языке санкций контрпродуктивно.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. При этом в самом Киеве также не наблюдают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику страны.
Кремль - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 21:31
Раскрыты последствия от жестких санкций США против России
 
В миреУкраинаСергей НарышкинВладимир ЗеленскийАлексей ПушковСергей ЛавровРоссия
 
 
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