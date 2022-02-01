https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770397779.html

Почему Запад угрожает России

Пушков раскрыл главный смысл санкционных угроз Запада - РИА Новости, 01.02.2022

Почему Запад угрожает России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы западных стран ввести санкции против России в случае эскалации вокруг Украины. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T00:47

2022-02-01T00:47

2022-02-01T00:47

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы западных стран ввести санкции против России в случае эскалации вокруг Украины."Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса. В этом их главный смысл", - написал Пушков в своем Telegram-канале.В последние месяцы на Западе заявляют о подготовке Россией "наступательных действий" на Украине и грозят ввести жесткие ограничительные меры. В Москве неоднократно опровергали подобные утверждения и указывали, что общаться на языке санкций контрпродуктивно.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. При этом в самом Киеве также не наблюдают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику страны.

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в мире, украина, сергей нарышкин, владимир зеленский, алексей пушков, сергей лавров, россия