https://ria.ru/20220201/samolet-1770396396.html

В Киев прибыл пятый самолет с военной помощью из США

В Киев прибыл пятый самолет с военной помощью из США - РИА Новости, 01.02.2022

В Киев прибыл пятый самолет с военной помощью из США

Пятый самолет с 84 тоннами военной помощи США прибыл в Киев, в ближайшие дни ожидается прибытие еще одного борта, заявил министр обороны страны Алексей... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T00:09

2022-02-01T00:09

2022-02-01T00:11

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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Пятый самолет с 84 тоннами военной помощи США прибыл в Киев, в ближайшие дни ожидается прибытие еще одного борта, заявил министр обороны страны Алексей Резников.Четвертая партия военной помощи США была доставлена в Киев 28 января."Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонного вооружения от наших друзей из США!" - написал министр в своем Twitter.

https://ria.ru/20220131/voennye-1770389777.html

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в мире, украина, сша