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В Киев прибыл пятый самолет с военной помощью из США
В Киев прибыл пятый самолет с военной помощью из США - РИА Новости, 01.02.2022
В Киев прибыл пятый самолет с военной помощью из США
Пятый самолет с 84 тоннами военной помощи США прибыл в Киев, в ближайшие дни ожидается прибытие еще одного борта, заявил министр обороны страны Алексей... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T00:09
2022-02-01T00:09
2022-02-01T00:11
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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Пятый самолет с 84 тоннами военной помощи США прибыл в Киев, в ближайшие дни ожидается прибытие еще одного борта, заявил министр обороны страны Алексей Резников.Четвертая партия военной помощи США была доставлена в Киев 28 января."Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонного вооружения от наших друзей из США!" - написал министр в своем Twitter.
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в мире, украина, сша
00:09 01.02.2022 (обновлено: 00:11 01.02.2022)
В Киев прибыл пятый самолет с военной помощью из США
В Киев прибыл пятый самолет с 84 тоннами военной помощи из США