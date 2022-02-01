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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220201/rubl-1770397275.html
Что сделает с рублем геополитика
Аналитик дал прогноз, куда может "отбросить" рубль геополитика - РИА Новости, 01.02.2022
Что сделает с рублем геополитика
Рубль на фоне рекордно высоких цен на сырье, низкого уровня госдолга, профицита текущего счета и политики российского Центрального банка должен выглядеть... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T01:16
2022-02-01T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рубль на фоне рекордно высоких цен на сырье, низкого уровня госдолга, профицита текущего счета и политики российского Центрального банка должен выглядеть значительно сильнее. Но из-за нарастания геополитической напряженности и, как следствие, неопределенности, рубль может оказаться еще слабее, чем сейчас. Об этом рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.По его мнению, неопределенность сохранится на протяжении всего 2022 года, а значит, не стоит ждать укрепления рубля.
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экономика, рубль
01:16 01.02.2022
 
Аналитик дал прогноз, куда может "отбросить" рубль геополитика

Аналитик Шульгин спрогнозировал давление на рубль в 2022 году из-за геополитических рисков

© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / valphoto
Курс рубля
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рубль на фоне рекордно высоких цен на сырье, низкого уровня госдолга, профицита текущего счета и политики российского Центрального банка должен выглядеть значительно сильнее. Но из-за нарастания геополитической напряженности и, как следствие, неопределенности, рубль может оказаться еще слабее, чем сейчас. Об этом рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
По его мнению, неопределенность сохранится на протяжении всего 2022 года, а значит, не стоит ждать укрепления рубля.
"Военного вторжения не будет, но будут согласованные жесткие рестрикции, которые дамокловым мечом будут висеть над рынком. Рынок будет вспоминать про риск жестких санкций при каждом геополитическом поводе. Евросоюз может начать согласовывать новый пакет санкций, менее жесткий. Например, за то, что Россия, как может посчитать ЕС, неправомерно использует свое положение ключевого поставщика энергии в Европу. США могут начать разрабатывать санкции за кибератаки со стороны РФ", — считает Шульгин.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубль
 
 
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