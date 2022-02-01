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Что сделает с рублем геополитика

Аналитик дал прогноз, куда может "отбросить" рубль геополитика - РИА Новости, 01.02.2022

Что сделает с рублем геополитика

Рубль на фоне рекордно высоких цен на сырье, низкого уровня госдолга, профицита текущего счета и политики российского Центрального банка должен выглядеть... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T01:16

2022-02-01T01:16

2022-02-01T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рубль на фоне рекордно высоких цен на сырье, низкого уровня госдолга, профицита текущего счета и политики российского Центрального банка должен выглядеть значительно сильнее. Но из-за нарастания геополитической напряженности и, как следствие, неопределенности, рубль может оказаться еще слабее, чем сейчас. Об этом рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.По его мнению, неопределенность сохранится на протяжении всего 2022 года, а значит, не стоит ждать укрепления рубля.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рубль